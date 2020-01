AKTUELLE: Lars Bohinen øverst, nede til venstre Uwe Rösler, til høyre Ian Burchnall. Foto: Stein Ove Ekornesvåg, Valentyn Ogirenko/Reuters, Thomas Johansson/TT

Disse kan være aktuelle for de ledige trenerjobbene i Eliteserien

Både Sarpsborg 08 og Vålerenga står uten trener. Disse kan være aktuelle som erstattere for henholdsvis Geir Bakke og Ronny Deila.

Mens Bakke valgte å tre ut av Sarpsborg-jobben for å ta oppgaven med å lede Lillestrøm tilbake til Eliteserien, ble det mandag bekreftet at Ronny Deila forlater Vålerenga for nye eventyr i New York City FC.

Dermed er to attraktive trenerjobber i Eliteserien ledige. Under lister VG opp mulige navn som kan være aktuelle for de ledige postene i Sarpsborg og på Intility Arena.

TIDLIGERE LSK-TRENER: Jørgen Lennartsson Foto: Geir Olsen

Jörgen Lennartsson (54) - klubbløs

Garantert en mann på blokken til Sarpsborg. Fikk sparken fra Lillestrøm etter 0–0 mot nettopp Sarpsborg i siste runde av Eliteserien, som sendte LSK til kvalifisering. Da mistet Lennartsson jobben og klubben senere eliteserieplassen. Til VG melder Lennartsson at han ikke har noen kommentarer til fremtiden sin akkurat nå.

– Jeg har vært på ferie, kommet hjem og funderer på hva jeg skal finne på. Det er det eneste jeg har å si, sier svensken, som på generelt grunnlag sier han har trivdes i både Lillestrøm og Stabæk og dermed kan se det som interessant å fortsette i norsk fotball.

EKS-MALMÖ: Uwe Rösler. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Uwe Rösler (51) - klubbløs

Sluttet i Malmö etter at tyskeren og klubben ikke var enige om veien videre. Det ble bekreftet dagen etter Malmö slo Ståle Solbakken og FC København i Europa League og tok seg videre til en imponerende 16-delsfinale i turneringen. I Allsvenskan har han ledet laget til annenplass i 2019 og tredjeplass året før. Solid trenererfaring fra Norge og England i bagasjen. Har trent Lillestrøm, Molde og Viking i Norge, og gjort sakene sine godt alle steder. Spørsmålet er om tyskeren fristes av en retur til Norge etter oppholdet i pengesterke Malmö.

AAFK-TRENER: Lars Bohinen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Lars Bohinen (50) - Aalesund

Sa til VG i oktober at Vålerenga er en klubb han aldri kan si nei til, på et eller annet tidspunkt. Har vært i Oslo-klubben både som spiller og sportsdirektør. Har de siste årene gjort det godt som trener for Sandefjord og Aalesund. Skrev ny toårskontrakt med Aalesund underveis i jubelsesongen i fjor høst – som endte med et suverent opprykk fra Obosligaen til Eliteserien. Fikk prisen som «årets trener» i Obosligaen under Fotballfesten 1. desember. På spørsmål fra VG om han er aktuell, svarer han kort:

– Jeg er trener i AaFK!

TIDLIGERE VIKING-TRENER: Ian Burchnall. Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

Ian Burchnall (36) – Östersund

Trener i Östersund, men der er det kaos i øyeblikket. Erfaring fra Norge som assistent under Brian Deane i Sarpsborg, samt assistent, og til slutt hovedtrener i Viking.

Vært spesielt linket til Sarpsborg-jobben. Var det mest populære valget sammen med Rösler og Tom Nordlie i Sarpsborg Arbeiderblads meningsmåling.

I SANDEFJORD: Ian Burchnall. Foto: Trond Teigen / NTB scanpix

Marti Cifuentes (37) - Sandefjord

Kom inn som et friskt pust i Sandefjord i 2018, men da var nedrykket nærmest klart allerede. Tok Sandefjord tilbake i Eliteserien i 2019-sesongen.

Er under kontrakt, men kaoset i Sandefjord, som mister en rekke spillere, samt en offentlig ordkrig med ledere i klubben, gjør at det muligens er en sjanse for å få kjøpt spanjolen ut av kontrakten.

SUKSESS I «KÅFFA»: Jørgen Isnes. Foto: Tor Erik Schrøder

Jørgen Isnes (40) - KFUM

Førte KFUM opp til 1. divisjon, og fikk laget ut i kvalifisering til Eliteserien i første sesong på nest øverste nivå. En ung trener fra Oslo-området som har stått for en underholdende fotball. Spilte under sportssjef Thomas Berntsens ledelse i Lørenskog i 2006.

Har kontrakt med KFUM ut 2020-sesongen, men har uttalt til Eurosport at han var i kontakt med Lillestrøm før Bakke ble ansatt der, og at han heller ikke være avvisende til å høre hva Vålerenga eller Sarpsborg har å si.

VÆRT I FLERE LAND: Mikael Stahre. Foto: Adam Ihse/TT / TT NYHETSBYRÅN

Mikael Stahre (44) – klubbløs

Svensken er ledig på markedet, og det er heller ikke utenkelig at Stahres navn er diskutert i Sarpsborg. Sportssjef Berntsen har vanligvis god kontroll på nabolandet. Stahre ble sterkt koblet til jobben i Örgryte tidligere i høst, uten at det endte i signering. Har vært trener i IFK Göteborg og Häcken tidligere, men også prøvd seg både i Hellas, Kina og USA. Lansert også som en mulig mann for Vålerenga av Eurosports Joacim Jonsson.

– Jeg vet at Sarpsborg og Vålerenga er uten trener, men vet ikke noe mer, melder Stahre til VG.

Jokere:

Pål Arne «Paco» Johansen: U-landslagstrener for Norge. Har erfaring som assistent i Hønefoss i Eliteserien, og var Henning Bergs assistent i Legia Warszawa.

Eirik Kjønø (28): Et av de største trenertalentene i landet. Rykket opp med Grorud til 1. divisjon i 2019-sesongen med begrensede ressurser.

Tor Ole Skullerud (49): Vært i Vålerenga tidligere. Suksess i Molde, varierende resultater i Strømsgodset, hvor han ga seg for halvannet år siden. Har siden vært ekspert for rettighetshaver Eurosport.

Kjetil Rekdal (51): Har to perioder i Vålerenga bak seg. Vært uten trenerjobb siden den dramatiske exiten i Start. Også flittig brukt som ekspert for Eurosport og VGTV.

