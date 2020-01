Isabell Herlovsen tilbake til Vålerenga: – Tiden leger alle sår

Isabell Herlovsen (31) og Vålerenga var i en bitter konflikt for ett år siden – men nå er måljegeren tilbake i Osloklubben.

– Vi har lagt alt bak oss og starter med blanke ark, sier Vålerengas sportssjef Eli Landsem til VG.

Det var NRK som først meldte om at Herlovsen er tilbake i klubben som hun har kontrakt med. Sist sesong var østfoldingen lånt ut fra Vålerenga til Kolbotn.

– Tiden leger alle sår. Isabell har ett år igjen av kontrakten med oss. Det var to parter som var interesserte i å finne en løsning, og to parter som er enige om at dette er det beste. Da er det lettere å bli enige, sier Landsem.

Herlovsen kom i årsskiftet 2018–2019 i konflikt med klubben Vålerenga og trener Monica Knudsen. Hun var en stund sykmeldt og trente for seg selv hjemme i Fredrikstad med pappa Kai-Erik. Det var snakk om at VM var i fare, men det løste seg med at hun ble lånt ut til Kolbotn og spilte VM for Norge.

I oktober 2019 ble hun den mestscorende landslagsspiller i historien. Hun slo Marianne Pettersens gamle rekord - 66 scoringer. Herlovsen står nå med 67 mål på 133 kamper, ifølge Norges Fotballforbunds hjemmeside.

Herlovsen har ikke besvart VGs henvendelse mandag kveld.

Vålerenga har ny trener i Jack Majgaard Jensen, 46-årig danske som altså overtar for Monica Knudsen.

Foruten Herlovsen, er også Synne Jensen fra Røa klar for Vålerenga. Det samme er Sigrid Heien-Hansen fra Kolbotn. Og Ina Helen Levorsen Skaug, også hun fra Røa.

Eli Landsem opplyser at følgende er ute: Guro Pettersen, Ingrid Søndenå og Stine Reinås.

– Skal dere hente flere spillere?

– Vi skal nok ha en utespiller og en keeper før vi er fornøyd!

Publisert: 06.01.20 kl. 19:12

