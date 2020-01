PENGEMASKIN: Lionel Messi og Barcelona har for første gang inntatt inntektstoppen blant verdens største fotballklubber. Bildet er fra semifinalen i den spanske supercupen mellom Barcelona og Atlético Madrid i Saudi-Arabia 9. januar. Foto: SERGIO PEREZ / X00213

Rekord-Barcelona på inntektstoppen for første gang

Barcelona-trener Ernesto Valverde fikk sparken selv om Lionel Messi & co. topper tabellen i Spanias LaLiga – og for første gang i historien er verdens mest inntektsbringende fotballklubb.

Det viser en fersk statistikk fra det verdensomspennende revisjon- og rådgivingsfirmaet Deloitte: «Deloitte Fotball Money League 2020». Det er 23. gang økonomigiganten publiserer sin detaljerte oversikt over verdens rikeste fotballklubber. Det vil si de høysete inntektene knyttet til virksomheten siste år – eller 2018/19-sesongen for å være nøyaktig.

Barcelona kan vise til en siste årlige inntekt på 841 millioner euro. Det er drøyt 8,2 milliarder etter dagens valutakurs. Det er første gang Katalonia-klubben inntar førsteplassen i «Money League», og Barcelonas stjernegalleri er samtidig første klubb som bryter det Deloitte kaller 800 millioner-grensen (euro).

De 20 mest inntektsbringende klubbene i verden økte til sammen sine inntekter med 11 prosent fra foregående år, fra 8,3 milliarder euro (81,3 milliarder kroner) til 9,3 milliarder euro (91,1 milliarder kroner).

Den største inntektskilden totalt er fra salg av TV- og kringkastingsrettigheter: 44 prosent.

Såkalte kommersielle inntekter (sponsorer, salg osv.): 40 prosent.

Inntekter kampdag (billetter): 14 prosent.

Real Madrid er nummer to på listen, vel å merke et stykke bak El Clasico-rivalen – etter å ha toppet foregående oversikt.

Her er topp 10-listen:

Barcelona 8,2 milliarder Real Madrid 7,4 milliarder Manchester United 6,9 milliarder Bayern München 6,4 milliarder Paris Saint-Germain 6,2 milliarder Manchester City 5.9 milliarder Liverpool 5,9 milliarder Tottenham Hotspur 5,1 milliarder Chelsea 5 milliarder Juventus 4,5 milliarder

De neste 10 på Deloittes topp 20-liste: Arsenal, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, Inter, Schalke 04, Roma, Lyon, West Ham, Everton, Napoli.

Antall Premier League-klubber blant verdens rikeste er altså åtte. Deloitte hevder imidlertid at Manchester United ved neste utgivelse av «Deloitte Football Money League» risikerer å miste topplassering blant Premier League-klubbene, og påpeker at Tottenham for første gang siden 1996/1997 (da Deloitte første gang utga sin statistikk) er Londons beste når det gjelder inntekter.

Barcelonas kommersielle inntekter økte kraftig – med 19 prosent og cirka 600 millioner kroner – fra forrige oversikt til den siste for 2018/19-sesongen. Det skyldes ifølge Deloitte en ny strategi som gir klubben større kontroll over salg av supporterutstyr, og mindre avhengig av billettinntekter.

Barcelonas og LaLigas toppscorer Lionel Messi (32) har nest flest følgere på mikroblogg- og billeddelingsplattformen Instagram (Deloittes tall) med 140,3 millioner, PSGs Neymar har 131,1 millioner følgere, Manchester Uniteds Paul Pogba 38,8 millioner – alle må se seg slått av Juventus Cristiano Ronaldo: 196,5 millioner følgere.

Publisert: 15.01.20 kl. 08:06

