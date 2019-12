– ANGREP: Ekspertene mener David de Gea blir hindret av Dominic Calvert-Lewin i denne situasjonen. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Unggutt reddet Manchester United etter omstridt selvmål: – Helt uforståelig

MANCHESTER/OSLO (VG) (Manchester United - Everton 1–1) Et komisk selvmål fra Victor Lindelöf (25) skapte trøbbel for Manchester United, men Mason Greenwood (18) reddet Ole Gunnar Solskjær (46) fra tap.

Oppdatert nå nettopp

Greenwoods drømmeuke fortsatte mot Everton. Torsdag var han svært delaktig i å knuse AZ Alkmaar i Europa League, med to scoringer og en målgivende pasning. Søndag ettermiddag kom han inn og reddet Solskjær fra et nytt nederlag.

18-åringen kom inn med drøye 20 minutter igjen av kampen, og brukte kun ti minutter på å skaffe United kveldens første og eneste scoring. Greenwood dro seg inn fra venstre, klinket ballen inn i nærmeste hjørne – og viste hvorfor Solskjær hadde rost ham inn mot kampen.

les også Solskjær med Greenwood-ros etter dobbel mot «norske» AZ: – Et mareritt for forsvarere

– Jeg har sett noen gode unge spisser, og jeg har jo spilt med «Wazza» (Wayne Rooney), men avslutningene hans er noe av det beste jeg har sett, sa Manchester United-manageren.

TALENT: Unge Mason Greenwood feirer utligningen mot Everton. Foto: OLI SCARFF / AFP

Før det hadde VAR igjen skapt heftige diskusjoner i Premier League. Situasjonen oppstod på en corner en drøy halvtime ut i oppgjøret: Ballen ble svingt inn mot første stolpe, og Manchester United-keeper David de Gea steg til værs for å bokse unna.

Men sisteskansen bommet på ballen, som fløy videre inn i boksen og traff en uoppmerksom Lindelöf, før den spratt over målstreken. Like etter ble det klart at VAR skulle se på situasjonen på nytt.

Reprisene viste nemlig at Dominic Calvert-Lewin så ut til å hindre de Gea i å klarere. Everton-spissen kom flyvende rett inn i målvakten, og la en hånd i ansiktet hans.

les også Opplysninger til VG: Solskjær møtte Haaland-leiren i Salzburg fredag

Etter en kort VAR-vurdering ble det likevel bestemte at målet fikk stå. Det fikk ekspertene til å rase.

– Jeg skjønner ikke hvorfor dette ikke er et frispark. Et klart og tydelig frispark, hvor VAR burde har brutt inn, sier Sky Sports-ekspert, og dagens gjest i TV2-studio, Guillem Balagué.

– Det er helt uforståelig at den blir stående. Det er et klart angrep på keeper. Det er en klar dommerfeil, sier Brede Hangeland ved hans side.

Etter målet tok Manchester United mer kontroll over kampen, uten å skape de store sjansene mot et Everton med ny selvtillit. Blant annet forsøkte både Luke Shaw og Daniel James seg fra distanse, men begge skuddene ble stoppet av keeper Jordan Pickford.

Så dukket nevnte Greenwood opp og skapte balanse i regnskapet.

Uavgjort-resultatet gjør at Ole Gunnar Solskjær og Manchester United kommer kjapt ned på jorda etter ti fantastiske dager. Laget beseiret både Jose Mourinhos Tottenham og Pep Guardiolas Manchester City på tre dager, før de knuste AZ Alkmaar 4–0 i Europaligaen i midten av uka. Poengtapet mot Everton gjør likevel at Manchester United glipper muligheten til å knappe inn viktige poeng på Chelsea i kampen om topp fire, som gir Champions League-spill neste sesong.

Samtidig seiret Tottenham på overtid mot Wolves. Jan Vertonghen dukket opp på bakerste stang og headet Tottenham til himmels. Det var belgierens første seriemål siden august 2018.

Tidligere i kampen hadde Lucas Moura sendt London-laget i en tidlig ledelse, før Adama Traore banket inn en flott utligning fra langt hold. Tottenham vant 2–1, og passerer Manchester United på tabellen.

Publisert: 15.12.19 kl. 16:51 Oppdatert: 15.12.19 kl. 17:03

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 17 16 1 0 42 – 14 28 49 2 Leicester City 17 12 3 2 40 – 11 29 39 3 Manchester City 16 10 2 4 44 – 19 25 32 4 Chelsea 17 9 2 6 31 – 25 6 29 5 Tottenham Hotspur 17 7 5 5 32 – 24 8 26 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om