SATT PÅ VENT: Ole Gunnar Solskjær og Harry Kane er blant Premier League-profilene som venter spent på hva som vil skje med den pågående sesongen. Foto: Lynne Cameron / EPA

Hevder klubbleger slår Premier League-alarm

Flere klubbleger skal ha tatt opp en rekke bekymringer i et brev sendt til Premier League.

Nå nettopp

The Athletic, som hevder å ha sett brevet, skriver at leger fra de 20 klubbene i Premier League ramset opp rundt 100 kritiske spørsmål og problemstillinger knyttet til eventuell oppstart av trening og etter hvert kamper i løpet av de neste ukene.

Blant punktene som skal ha blitt tatt opp, er:

Bekymring om foreslåtte retningslinjer som fortsatt innebærer risiko for død.

Spørsmål knyttet til testing av spillere, støtteapparat og tilknyttede familier.

Forsikring

Mistanke om at noen klubber allerede ikke følger retningslinjene.

Tilgang til nødhjelp på treningsfeltene.

Etter saken om brevet kom The Telegraph med påstander om at de bekymrede meldingene kun kom fra representanter av fire Premier League-klubber.

Avisen hevder at Premier League nå er bekymret for at brevet ble lekket fordi enkelte klubber angivelig frykter at ligaen starter opp igjen i juni.

les også UEFA-beskjed om Europa kan bety Solskjær-opptur

The Times skriver at en av hovedutfordringene for Premier League er å «overbevise spillere og trenere om at det er trygt å spille igjen».

Aston Villa-manager Dean Smith uttalte mandag til Sky Sports at de eventuelt måtte stilt uten to av sine spillere fordi den ene sliter med astma, mens den andre bor med en person i risikogruppen.

West Ham-spiller Manuel Lanzini mener at det vil være «galskap» å begynne med Premier League-fotball igjen før en vaksine mot coronaviruset er utviklet.

Manchester City-stjernen Sergio Agüero har sagt at «flesteparten av spillerne er redde fordi de har barn og familie».

De britiske mediene skriver fortsatt at det foreligger planer om oppstart av trening denne måneden, og Premier League-kamper fra 8. juni – trolig på et utvalg nøytrale stadioner.

Premier League har stått på vent siden 13. mars etter at Arsenal-manager Mikel Arteta og Chelsea-spiller Callum Hudson-Odoi testet positivt for coronaviruset.

Publisert: 06.05.20 kl. 11:01

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 29 27 1 1 66 – 21 45 82 2 Manchester City 28 18 3 7 68 – 31 37 57 3 Leicester City 29 16 5 8 58 – 28 30 53 4 Chelsea 29 14 6 9 51 – 39 12 48 5 Manchester United 29 12 9 8 44 – 30 14 45 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Fra andre aviser