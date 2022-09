UTE: Ada Stolsmo Hegerberg hjelpes av banen i VM-kvalifiseringskampen mellom Belgia og Norge 2. september.

Skadeplaget Hegerberg ute av landslagstroppen

ULLEVAAL STADION (VG) Lyons Ada Hegerberg (27) er skadet og er ikke med i troppen til kampene mot Brasil og Nederland.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Ada er fortsatt ikke klar. Hun er i kontakt med vårt medisinske team og temaet i Lyon, men er ikke aktuell for disse kampene, sier landslagssjef Hege Riise.

Ada Hegerberg ble skadet i Norges landskamp mot Belgia 2. september, og har ikke vært i aksjon for klubblaget Lyon siden.

Riise kan ikke si noe mer om Lyon-stjernens skade eller når 27-åringen er tilbake i spill.

Caroline Graham Hansen, som har tatt en pause fra landslaget, trenger mer pause.

– Vi snakker sammen og hun føler at situasjonen er den samme. Hun føler ikke hun har mye energi til å bidra her. Da er det viktig at hun får den tiden nå, forteller Riise.

Barcelona-stjernen begrunnet valget med for stor kampbelastning gjennom det siste året, samt hjerteproblemet med et påfølgende inngrep som har preget 27-åringen den siste tiden.

Her er den norske troppen:

Mandag tok Riise ut landslagstroppen til privatlandskampene mot Brasil og Nederland.

Keeperen Guro Pettersen og Rugile Rulyte er begge uaktuelle for troppen på grunn av skade.

– Guro er på vei tilbake i trening. Det er lurt å gi litt mer tid, mener Riise.

Maria Thorisdottir og Vilde Bøe Risa, som ble utelatt i forrige tropp, er fortsatt i fryseboksen.

– Det går på spilletid. Det har vært lite av det på begge to. Da benytter vi muligheten til å se de som spiller, sier Riise.

Norge er kvalifisert til VM i Australia og New Zealand neste år. Det ble klart etter 1–0-seieren over Belgia tidligere denne måneden.