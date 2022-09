Hege Riise tar ut landslagstroppen kl. 14

ULLEVAAL STADION (VG) Hege Riise tar ut troppen til kampene mot Brasil og Nederland.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Mandag kl. 14 tar Hege Riise ut landslagstroppen til privatlandskampene mot Brasil og Nederland.

Vi følger laguttaket live i videovinduet øverst.

Ifølge NRK kommer Ada Hegerberg ikke til å være en del av troppen. Stjernespissen ble skadet i Norges landskamp mot Belgia 2. september, og har ikke vært i aksjon for klubblaget Lyon siden.

Det er fra før kjent at Caroline Graham Hansen har tatt en pause fra landslagsspill. Barcelona-stjernen begrunnet valget med for stor kampbelastning gjennom det siste året, samt hjerteproblemet med et påfølgende inngrep som har preget 27-åringen den siste tiden.

Norge er kvalifisert til VM i Australia og New Zealand neste år. Det ble klart etter 1–0-seieren over Belgia tidligere denne måneden.