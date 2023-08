Kommentar

Solbakken står fjellstøtt i uttaket av sønnen

VRIENT VALG? Landslagssjef Ståle Solbakken tok ut sønnen Markus i troppen sin.

ULLEVAAL STADION (VG) Petter og Patrick Thoresen klarte det med glans på hockeylandslaget, men det ble kritikk da Thoresen senior også tok med sønn nummer to på landslaget. Ståle Solbakken bør stå fjellstøtt i uttaket av sønnen Markus Solbakken på fotball-landslaget.

Jo bedre Markus Solbakken ble med Viking denne våren og sommeren, jo mer aktuelt ble spørsmålet: Bør/må/vil Ståle Solbakken ta ut sønnen sin på landslaget?

Jeg skrev om temaet allerede for noen uker siden, etter en av Markus Solbakkens praktkamper denne sommeren.

I norsk fotball hadde det aldri skjedd før, at en landslagssjef tar med sin egen sønn, og det «tryggeste» for Ståle Solbakken hadde vært å utsette det, si «Markus trenger å overbevise over lengre tid enn dette» – og la det ligge der, i minst en måned til.

I stedet tok han rett og slett ut sin egen sønn.

FAR OG SØNN: Markus Solbakken er med på landslaget som trenes av hans far. Her holder han frem et bilde av seg selv som liten i HamKam-garderoben med pappa Ståle Solbakken.

Og det er da alle de spørsmålene som aldri ellers dukker opp – dukker opp. For hadde denne gutten het Markus Solbakken, men ikke vært Ståle Solbakkens sønn (litt som Ola Solbakken ...) så hadde bare de vanlige spørsmålene rundt en ny spiller i troppen kommet – «hvorfor får xxxx sjansen denne gangen?» «Hva er det han har gjort som gjør at han er i troppen?»

Men nå ble det andre spørsmål – naturlig nok, men egentlig litt trist: Fordi en landslagssjef skal jo ta ut de spillerne han mener er best til enhver tid. Og så godt kjenner jeg Ståle Solbakken at han aldri i verden hadde tatt med sønnen sin om han ikke var hundre prosent sikker på at han forsvarer en plass blant de 26 beste spillerne i norsk fotball akkurat nå.

Solbakken senior har også mange gode rådgivere rundt seg. Og vel er respekten for Solbakken stor hos assistentene Brede Paulsen Hangeland og Kent Bergersen – så stor at de selvsagt ville sagt «nei, nei, ikke gjør det», om sønnen Markus ikke var på dette nivået.

Ikke minst på grunn av støyen som følger et sånt uttak.

Det var ikke så mange vriene spørsmål da Petter Thoresen, som norsk landslagssjef i ishockey, tok med sønnen Patrick i sine tropper. Men – det gjorde det da Petter Thoresen også tok med sin andre sønn, Steffen, til OL 2018, mye på bekostning av Robin Dahlstrøm.

Da kom kritikken – og det ble faktisk et tema i Olympiatoppen.

Så et uttak av egne avkom er ikke alltid forbundet med stillhet og ro og anerkjennelse. Petter Thoresen visste kritikken ville komme, men sto støtt på avgjørelsen sin, vek ikke en tomme.

En stor forskjell fra Markus Solbakken til Patrick Thoresen er at sistnevnte ville vært selvskreven på landslaget uansett om han selv hadde vært landslagssjef. Patrick Thoresen var blant Norges to-tre beste ishockeyspillere – og det ville vært tjenesteforsømmelse om en landslagssjef – også faren hans – ikke hadde tatt ham ut. Men med sønn nummer to kom spørsmålene, kritikken.

Patrick var udiskutabel. I ishockeyforbundet var det vel heller et spørsmål om det motsatte – om Petter Thoresen skulle ansettes som landslagssjef eller ikke ... her var det Patrick som var stjernen, i fotball er det fortsatt Ståle som er stjernen i Solbakken-familien – i hvert fall inntil videre.

Denne sesongen har Markus Solbakken vist det såkalte potensialet som har ligget der fra han var en liten gutt i København og Hamar – og trolig ville han blitt tatt ut på A-landslaget til en treningskamp (Jordan 7. september er treningskamp) denne høsten, uansett om det er Lars Lagerbäck eller Ståle Solbakken som er landslagssjef.

Markus Solbakken har vært blant Eliteseriens to-tre beste spillere gjennom de første 2/3 av sesongen med Viking. Landslagsledelsen mener han er god nok for en tropp nå – og jeg er helt enig.

