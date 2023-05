FULL AV BEUNDRING: Ramón Calderón er overbevist om at Erling Braut Haaland er ønsket av Real Madrid. Han har gode forutsetninger for å vite det – fra 2006 til 2009 var han klubbens president, en av fotballverdens aller mektigste posisjoner.

Tidligere Real Madrid-president: − Hvem er ikke interessert i Haaland?

MADRID (VG) Tidligere Real Madrid-president Ramón Calderón tror den spanske gigantklubben kommer til å gjøre alt som må til for å hente «grenseløse» Erling Braut Haaland (22) – og at spanjolene har et ess i ermet.

– Vi vet ikke hvor grensene går for Haaland, i teorien har han ingen grenser, sier Calderón til VG på sitt eget kontor i Madrid.

Calderón var president i den spanske giganten fra 2006 til 2009, og kjenner innsiden av klubben bedre enn de fleste. I sin tid forhandlet han gjennom overgangen for Cristiano Ronaldo til den spanske hovedstaden.

Nå er han naturlig nok opptatt av Erling Braut Haalands utvikling i den internasjonale fotballen.

Tirsdag klokken 21.00 skal han møte Real Madrid for aller første gang når Manchester City gjester Santiago Bernabéu i første semifinalekamp i Champions League.

«El ogro» er i byen:

Det blir også hans første møte med klubben som angivelig ønsket hans tjenester forrige vinter, og som ifølge team Haaland selv var en veldig attraktiv destinasjon for dem.

«Problemet» var at de allerede hadde en verdensklassespiss i Karim Benzema (35), kom det frem i Viaplay-dokumentaren «Haaland: Valget».

Advokaten Calderón understreker at han respekterer kontrakten nordmannen er under i Manchester City, og vil av hensyn til den ikke spekulere for mye i en eventuell Real Madrid-interesse senere. Men:

– Hvem er ikke interessert i ham? Real Madrid må kunne bla opp det han fortjener, og også hva Manchester City mener de fortjener. Ingen klubben i verden ville avslått muligheten for å hente en spiller som det, sier 71-åringen.

På spørsmål om Haaland har den superstjernestatusen – «Galactico», som de kaller det – som er nødvendig for å spille for Real Madrid, er spanjolen krystallklar:

«Selvsagt, selvsagt. Han har det».

Noen høydepunkter fra Calderóns tid som Real Madrid-sjef:

1 / 5 EL PRESIDENTE: Ramón Calderón både etterfulgte og ble etterfulgt av Florentino Perez som Real Madrid-president. HENTET ARJEN ROBBEN: Real Madrid gikk litt bort fra «Galactico»-profilen under Calderón – før det gikk tilbake til den litt senere. STEAUA: Calderón etter en offisiell lunsj i Bucuresti før en Champions League-kamp mot Steaua. «Å vinne Champions League er en forpliktelse», sier han til VG. DET BLE NOEN NEDERLENDERE: Ruud van Nistelrooy var mer enn klar for overgangen fra Manchester United til Real Madrid. Han kom sommeren 2006, Calderóns første ved roret. TRIST SORTI: Ramón Calderón måtte trekke seg som Real Madrid-sjef etter anklager om stemmefusk i forbindelse med et regnskap i 2009. Her forsøker han å benekte påstandene 14. januar, to dager senere trakk han seg. Da var det allerede enighet om å hente Cristiano Ronaldo til den spanske hovedstaden. forrige neste fullskjerm EL PRESIDENTE: Ramón Calderón både etterfulgte og ble etterfulgt av Florentino Perez som Real Madrid-president.

Han sier at de største stjernene gir mye til klubbene, men at klubbene gir vel så mye tilbake i form av individuelle og kollektive utmerkelser.

– Det var derfor Cristiano kom da han kom. Prestisjen man får her i Real Madrid er fantastisk. Spillere vet hvor mye Real Madrid betyr i verden. Det er klubben og drakten som overtaler spillerne, ikke presidentene. Kanskje Haaland blir tiltrukket av det, sier Calderón.

– Tror du det kan skje?

– Jeg håper det, jeg håper det! Det er ikke lett å finne en spiss som passer Real Madrids kriterier og målsetting. Målet vil alltid være Haaland eller Mbappé.

Kylian Mbappé skulle være supersigneringen forrige sommer, alt virket å være klappet og klart – før franskmannen signerte en kontraktsforlengelse og ble værende i Paris Saint-Germain i stedet.

– Kanskje det blir enklere med Haaland (enn med Mbappé). Men Manchester City kommer til å gjøre alt de kan for å beholde ham. Det hadde jeg gjort, om jeg var dem!

