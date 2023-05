Eliteserie-oppsummering: Nærmer seg et halvt døgn uten scoring

13. november 2022, etter 35 minutters spill, scoret Ebiye Moses for Aalesund mot Tromsø på Alfheim. Et halvt år senere er det fortsatt Aalesunds siste scoring i Eliteserien.

685 minutter, eller 11 timer og 25 minutters spilletid, uten scoring. Det nærmer seg spill i et halvt døgn for Aalesund, uten at noen av spillerne klarer å få ballen i mål.