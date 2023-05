IKKE BEKYMRE DERE: Det blir ingen store, taktiske krumspring fra Pep Guardiola når Manchester City møter Real Madrid onsdag 17. mai klokken 21.00. Her er spanjolen med Erling Braut Haaland etter kampen mot Everton søndag.

Guardiola før gigantoppgjøret: − Slapp av, folkens

MANCHESTER (VG) Manchester City-sjef Pep Guardiola lover at han ikke skal gå i gammel felle når Real Madrid kommer på besøk til gigantoppgjør onsdag.

Guardiola er nemlig beskyldt for å overtenke, overkomplisere, laguttaket før store kamper i Champions League.

Etter første oppgjør mot Real Madrid tirsdag forrige uke, sa han at det kom til å komme endringer før returoppgjøret. Men:

– Jeg kan ikke si hva det er på grunn av Carlo (Ancelotti, Real Madrid-trener). Det er ingenting spesielt. Jeg overtenker ikke i morgen. Slapp av, folkens, spøker Guardiola på pressekonferansen før kamp.

1–1 i første oppgjør betyr at «the winner takes it all» klokken 21.00 på selveste 17. mai. Vinneren får mulighet til å møte enten Inter eller Milan når Champions League-finalen blåses i gang i Istanbul 10. juni.

The Athletics fotballanalytiker Michael Cox har tatt for seg Guardiolas elleve Champions League-exiter til nå i karrieren. Han kommer frem til at undertenking kan være vel så vanlig som overtenking.

Men det er ingen tvil om at Guardiola er blitt anklaget for å overtenke: I viktige kamper i Champions League har han tatt oppsiktsvekkende grep, som siden er blitt kritisert.

– Vi er ikke dumme, vi vet hvor mye kampen i morgen betyr. [...] Grunnen til at jeg ble hentet var for å gjøre det best mulig, men vi kan ikke nekte for det: Det er denne vi ikke har vunnet. Selvfølgelig vil vi ha den, sier Guardiola.

Det har også ført til noen spektakulære exiter i Europas største klubbturnering. Manchester City står fortsatt uten det gjeveste troféet, selv om Guardiola har ledet dem til seier i alt annet.

– Klubben mangler denne ene. Jeg tror eierne og investeringene de har gjort i klubben ... vi skylder dem det, sier høyreback Kyle Walker, og viser til det Abu Dhabi-baserte oppkjøpet i 2008.

Onsdagens kamp går på TV 2 Sport 1 og kan også følges i VG Live.