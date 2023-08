PÅ VEI BORT?: Cole Palmer skal være en ettertraktet mann. Om han forsvinner vil veien til spilletid bli kortere for Oscar Bobb.

Medier: Bobb-rival kobles til Chelsea

Chelsea skal være veldig interesserte i Manchester Citys Cole Palmer (21). En overgang kan gjøre veien til spilletid i City kortere for norske Oscar Bobb (20).

Flere medier, deriblant The Telegraph og overgangsjournalist Fabrizio Romano, melder at Chelsea gjør et forsøk på å hente Cole Palmer fra Manchester City.

Høyrekanten var en av Englands beste spillere i U21-EM, og var nest sist på scoringen som sendte England til topps i mesterskapet.

21-åringen skal være interessert i mer spilletid, og Chelsea håper å få til en avtale før overgangsvinduet stenger natt til lørdag.

Om Palmer går til Chelsea kan det åpne muligheter for Oscar Bobb. Palmer har vært foran Bobb i køen til spilletid. Forsvinner Palmer blir det en mindre spiller å konkurrere med.

Manchester City hentet Jeremy Doku for noen dager siden. Han er og høyrekant.