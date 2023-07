FARVEL: Milan Skriniar er ferdig i Inter etter seks år i klubben.

PSG signerte Inter-stopper Skriniar

Milan Skriniar (28) har signert en femårskontrakt med Paris Saint-Germain.

Det bekrefter PSG på sine hjemmesider torsdag formiddag.

Skriniars kontrakt med Inter gikk ut 1. juli, så den slovakiske midtstopperen kommer gratis til PSG.

28-åringen har signert en kontrakt som strekker seg til sommeren 2028 med de regjerende Ligue 1-mesterne.

– Jeg er veldig glad for å være en del av denne fantastiske klubben. PSG er en av de beste klubbene i verden med spillere i verdensklasse og fantastiske fans, sier Skriniar.

Skriniar hadde spilt for Inter siden 2017, og spilte totalt 246 kamper for klubben. I sin tid med den italienske storklubben ble det både Serie A-tittel, to Coppa Italia-triumfer og to seire i den italienske supercupen.