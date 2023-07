TIL SAUDI-ARABIA?: Jordan Henderson kan være den neste Premier League-stjernen som drar til kongedømmet.

Liverpool-kapteinen linkes til Saudi-Arabia: − Vil sende sjokkbølger gjennom Premier League

Steven Gerrard (43) ønsker å hente Jordan Henderson (33) til saudiarabiske Al-Ettifaq. Det skaper kraftige reaksjoner i England.

3. juli ble Steven Gerrard presentert som hovedtrener for Al-Ettifaq.

Ti dager senere virker det som om Liverpool-legenden kan få selskap av Jordan Henderson i Saudi-Arabia.

Flere engelske medier melder at Liverpool-kapteinene vurderer et tilbud fra Al-Ettifaq. Lønnstilbudet skal angivelig være på 9,2 millioner kroner i uken, noe som skal være fire ganger mer enn det 33-åringen tjener i Liverpool.

– Det vil være overgangen som endrer alt. En overgang som vil sende sjokkbølger gjennom alle Premier League-klubber og gir dem beskjed om at ingen er uoppnåelige, skriver Dominic King i Daily Mail.

The Athletic hevder Henderson lener mot å takke ja til tilbudet fra Al-Ettifaq.

Torsdag ettermiddag melder The Athletic at også Liverpool-kollega Fabinho er ønsket i Saudi Pro League - og at Al Ittihad skal være nær et bud på brasilianeren.

– De som har sett på Saudi Pro League som et eldrehjem må tro om igjen dersom Al–Ettifaq klarer å lokke til seg en spiller som Henderson, skriver King og begrunner det slik:

– Han er kaptein for Liverpool og fortsatt en viktig del av laget. Det kan potensielt være en overgang som, skulle den skje, endre hele landskapet.

Daily Mail melder at Henderson skal møte manager Jürgen Klopp i løpet av torsdagen for å diskutere fremtiden.

Kapteinen har fortsatt to år igjen av kontrakten med Liverpool og det forventes at det rødkledde ikke vil slippe ham på billigsalg.

Info Bekreftede overganger fra Europa til Saudi-Arabia siden juni 2023: Al-Hilal: Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Kalidou Koulibaly (Chelsea), Ruben Neves (Wolverhampton). Al-Ittihad: Jota (Celtic), Karim Benzema (Real Madrid), N’Golo Kanté (Chelsea). Al-Nassr: Marcelo Brozovic (Inter) Al-Ahli: Roberto Firmino (Liverpool), Edouard Mendy (Chelsea) Vis mer