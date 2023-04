I FARESONEN: Fred (t.v.) er blant spillerne Manchester United-manager Erik ten Hag (t.h.) angivelig vurderer å kvitte seg med i sommer.

Medier: Manchester United kan kvitte seg med 15 spillere

Flere britiske medier skriver fredag at Manchester United-manager Erik ten Hag planlegger en stor opprydning i spillerstallen i sommer.

Den britiske storavisen The Guardian hevder at ten Hag har en liste med 15 spillere han kan se for seg at forlater klubben i sommer.

Avisen hevder at navn som Fred, Jadon Sancho, Scott McTominay, Harry Maguire, Anthony Martial og Victor Lindelöf er på United-managerens liste.

The Telegraph melder i likhet med The Guardian at det er 15 Manchester United-spillere som går en usikker sommer i vente, mens Daily Mail hevder at tallet er så høyt som 17.

Samtidig skriver The Athletic at Manchester United planlegger et stort kutt i spillerstallen for å frigjøre midler til overgangsbudsjettet i sommer.

Torsdag kveld røk Manchester United ut av Europa League etter en marerittkveld borte mot Sevilla. Flere tabber førte til 0–3-tap sør i Spania, og med 2–5 sammenlagt ble det dermed ingen semifinale på De røde djevlene.

Keeper David de Gea var sterkt delaktig i at både 0–1 og 0–3 endte i nettet bak seg, og 32-åringens kontrakt med Manchester United går ut til sommeren. The Guardian hevder likevel at det kan bli en ny kontrakt på de Gea, siden ten Hags hovedprioriteter skal være ny spiss – i tillegg til å styrke midtbanen.

Info Disse 15 spillerne kan forlate Manchester United Dette er ifølge The Guardian de 15 spillerne som skal stå på listen over de Manchester United-manager Erik ten Hag vurderer å kvitte seg med i sommer: Skal ut: Fred

Jadon Sancho

Scott McTominay

Harry Maguire

Anthony Martial

Victor Lindelöf

Vurderes ut: Donny van de Beek

Antony Elanga

Dean Henderson

Brandon Williams

Utlånte spillere: Alex Telles

Hannibal Mejbri

Eric Bailly

Får ikke fornyet kontrakt: Phil Jones

Axel Tuanzebe Vis mer

Samme avis skriver at Donny van de Beek, Anthony Elanga, Dean Henderson og Brandon Williams er andre spillere ten Hag vurderer å sende på dør etter sesongen.

Alex Telles, Hannibal Mejbri og Eric Bailly er alle på utlån og skal etter rapportene sannsynligvis ikke spille for Manchester United igjen. The Guardian slår fast at Phil Jones og Axel Tuanzebe forlater klubben når kontrakten deres går ut i sommer.

