NY JOBB: Thomas Berntsen blir ny sportssjef i AIK.

Thomas Berntsen: − Passe tulling hvis jeg hadde latt denne muligheten gå fra meg

Etter ti år som sportssjef i Sarpsborg 08 har Thomas Berntsen (52) nå takket ja til samme stilling i den svenske storklubben AIK.

– Det begynte å nærme seg slutten på kontrakten med Sarpsborg 08, og så kom AIK på banen. Det var veldig aktuelt å bli værende, men dette er en veldig spennende mulighet, sier Berntsen til VG.

– Jeg takket nei til IFK Göteborg i 2019, og ville vært passe tulling hvis jeg hadde latt denne muligheten gå fra meg nå, legger han til.

– Har du angret på at du takket nei til IFK?

– Nei, egentlig ikke. Jeg har hatt det veldig bra der jeg har vært.

Berntsen begynner i den nye jobben 1. mai, og tar dermed farvel når Sarpsborg 08 møter Odd hjemme førstkommende søndag.

Han har hatt jobben i over ti år, og vært en sentral i å bygge opp klubben som har spilt to cupfinaler, kvalifisert seg for gruppespillet i Europa League og tatt bronse i Eliteserien.

– Hva er du mest stolt av fra tiden i klubben?

– Det er at vi hele tiden har klart å oppføre oss bra. Omdømme har vært den viktigste ledestjernen i hele perioden, vi har vært egenfinansierte og ikke hatt noen utenomsportslige skandaler, sier Berntsen.

– Så må jeg si det var veldig spesielt å oppleve Europacup her. Det å kvalifisere seg for gruppespillet i Europa League for fem år siden var helt fantastisk.

Info Thomas Berntsen Født: 31. juli 1970 (52 år)

Karriere som spiller: Strømmen, Lillestrøm, Vålerenga, Bregenz, Bryne (lån), Bærum.

Trenerkarriere: Lørenskog, Kongsvinger, Strømmen.

Har vært sportssjef i Sarpsborg 08 siden 2013. Starter i mai i samme jobb i svenske AIK. Vis mer

FULL FYR: AIK-fansen fyrte opp mengder med bengallys før kampen mot Hammarby på Friends Arena sist søndag.

Kravene vil bli langt tøffere i AIK, en svensk gigant som spiller hjemmekampene på Friends Arena med plass til 50.000 tilskuere. I den siste hjemmekampen mot byrival Hammarby var det 41.000 og snittet er på rundt 23.000 tilskuere.

– Kommersielt blir dette et par knepp opp. Men rankingmessig er det norske produktet vel så bra. Så er det sånn at dersom vi får til noe i AIK er det store krefter i bevegelse. Så får vi se hvordan det blir når jeg kommer inn med noen nye tanker, sier Berntsen.

Han kommer fortsatt til å oppholde seg mye i Oslo der han har leilighet og samboer.

– Jeg trenger ikke å være på plass i Stockholm hele tiden, og det blir en viktig del av jobben min å følge med på norsk fotball også, forklarer 52-åringen.

– Når bidrar du til å hente den første spilleren fra Norge og Eliteserien?

– Vi får se. Som nevnt er norsk fotball ranket høyere enn Sverige, men det er naturlig at jeg kommer til å se en del hit.

Info AIK Stiftet i februar 1891

Hjemmebane: Friends Arena med plass til 54.000 tilskuere.

Hovedtrener: Andreas Brännström.

Seriegull: 12 – senest i 2018.

Siste sesonger: 5. plass i 2022, 2. plass i 2021, 9. plass i 2020.

Cupmesterskap: 8 – senest i 2009.

Kvalifiserte seg for gruppespillet i Europa League i 2012/13 og kom sist i gruppe med PSV, Napoli og Dnipro. Har siden da røket ut i kvalifiseringen åtte ganger.

Er rivaler med Stockholms-naboene Hammarby og ikke minst Djurgården. Vis mer

DERBY-SEIER: AIK vant 2-0 over Stockholms-rivalen Hammarby i den seneste hjemmekampen 16. april. Her jubler glade spillere etter kampslutt.

AIK har en rekke profilerte spillere i stallen. De rutinerte midtstopperne Alexander Milosevic og Sotirios Papagiannopoulos var begge i aksjon for Sverige mot Norge i Nations League, og i angrepet er velkjente John Guidetti med en fortid i Manchester City, Celta Vigo og Alaves.

I tillegg viste det spennende spisstalentet Alexander Fesshaie seg frem med å score begge målene da Hammarby ble slått sist helg. 19-åringen er spådd en lysende fremtid.

– AIK har et veldig bra akademi og en stall jeg ser frem til å få enda bedre oversikt over, sier Berntsen og slår fast:

– Det er ikke noen tvil om at AIK skal og bør være med å kjempe om medaljene hvert år.

