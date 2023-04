SCORET MED INNLEGG: Amahl Pellegrinos innlegg gikk forbi alt og alle og snek seg inn ved stolperoten i andre omgang. Pellegrino står med fire mål på tre kamper.

Ny Pellegrino-scoring da Bodø/Glimt valset over Aalesund

(Aalesund - Bodø/Glimt 0–3) Med nok en overlegen seier og rent bur har Bodø/Glimt fått en drømmestart på årets sesong. Det stikk motsatte gjelder for Aalesund.

Ni poeng, ni scorede mål, null innslupne og tre av tre mulige seirer er fasit for Bodø/Glimt etter de tre første serierundene av årets eliteseriesesong.

Aalesunds fasit er den rake motsetningen: Null poeng, null scorede mål, fem innslupne og tre tap.

Glimt topper tabellen, mens Aalesund er tabelljumbo. Albert Grønbæk, Faris Pemi Moumbagna og Amahl Pellegrino sørget for 3–0-seier for bortelaget.

– Vi går ut i hundre og scorer tidlig, og kontrollerer matchen fra start til slutt, sier Pellegrino til TV 2.

Det tok bare seks minutter før danske Grønbæk sendte Glimt i ledelsen med en suser utenfor 16-meteren som gikk forbi reservekeeper Michael Lansing i AaFK-buret. Sten Grytebust sliter med en skade og var ikke med i troppen for vertene. Grønbæk har dermed scoret i tre strake seriekamper så langt denne sesongen.

– Jeg synes hele prestasjonen i dag var veldig fin, sier Grønbæk til TV 2.

21-åringen haltet og måtte byttes ut i andre omgang, men tror selv at det ikke er noe som vedvarer.

– Det er en liten situasjon der, men det var bare en liten smell. Jeg tror det går fint, hevder han overfor kanalen.

Faris Pemi Moumbagna, som kom til Glimt fra Kristiansund etter fjorårets sesong, fikk sitt første eliteseriemål for gultrøyene elleve minutter senere etter et glimrende innlegg fra Morten Konradsen. Indreløperen, som vikarierte for en syk Hugo Vetlesen, hadde også målgivende pasning på Glimts første scoring.

MÅLSCORERE: Albert Grønbæk og Faris Pemi Moumbagna sørget for 2–0-ledelse for Glimt til pause.

Pemi jublet for sin nettkjenning få minutter senere, men VAR grep inn og annullerte scoringen etter en lang sjekk. Dermed 2–0 til pause, men det tok ikke lang tid før gjestenes tredje scoring kom.

13 minutter ut i andre omgang utførte Patrick Berg og Pellegrino et innøvd frisparktrekk, men Pellegrinos innlegg på direkten snek seg forbi alle spillere i feltet og gikk rett i mål. Dermed noterte han seg for sitt fjerde eliteseriemål denne sesongen etter hattrick i forrige runde, og 3–0 til Glimt.

Aalesund slet med å i det hele tatt få tak i ballen og etablere angrep, og maktet aldri å svare. Innbytter Lasse Nordås kunne i stedet ha økt ledelsen for bortelaget, men klarte ikke å sette en retur på mål fra seks meters hold.

Derned endte det 3–0 til fjorårets nummer to i Eliteserien.