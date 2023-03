TØFT: Cristiano Ronaldo og Georgina Rodriguez har vært gjennom en vanskelig periode etter at de mistet sønnen sin i fjor.

Åpner opp om sorgen: − En del av hjertet mitt knuste

I fjor mistet Georgina Rodriguez og Cristiano Ronaldo sønnen Angel. Rodriguez snakker nå ut om sorgen som foreldrene fremdeles kjenner på.

Det var i fjor at fotballstjernen Ronaldo og kjæresten Rodriguez ventet tvillingene Bella og Angel, men det var kun førstnevnte som overlevde.

– Jeg var ikke klar for å akseptere det som hadde hendt meg, sier Rodriguez i den første episoden av sesong to i Netflix-dokuserien «Jeg er Georgina».

– Bella ble født frisk og sterk, men en del av hjertet mitt knuste. «Hvordan lever jeg videre nå?» Du ser på en baby, sant? Hun er sterk, sunn, hun trenger deg. Ungene spør: «Hvor er Angel?»

– Jeg var ikke klar for å si det til barna mine. Jeg hadde fortsatt mage, jeg sa at Angel var inne i mammas mage, at bare Bella hadde kommet seg ut. Han ville snart bli født. Da sa Cristiano til dem: «Angel er i himmelen». Det var som en realitetssjekk.

Ronaldo og Rodriguez delte dette Instagram-innlegget i fjor, der de skrev at sønnen deres gikk bort:

– Jeg tok ikke barna til skolen på en uke. Jeg kunne ikke forlate huset. Jeg ville ikke at de andre mødrene skulle se meg, sier Rodriguez.

– Nå fokuserer jeg mer på familien min. Jeg vet hva som gjør meg glad. Cristiano som pappa, som en venn. Han har spilt en viktig rolle. Det er som om Gud sender visse mennesker til deg så du kan leve et fullt liv. Angel brakte mye kjærlighet inn i livet mitt. Mye sorg. Men mye kjærlighet også.

Ronaldo er pappa til Cristiano Jr, tvillingene Eva og Mateo og Alana Martina. Sistnevnte fikk han sammen med Rodriguez.

NY KLUBB: I vinter gjorde Cristiano Ronaldo overgang til Saudi Arabia og klubben Al Nassr. Her er han avbildet med kjæreste Georgina Rodriguez i januar.

Georgina Rodriguez sier at «alt er en påminnelse» og spør ofte seg selv om sønnen ville lignet på tvillingsøsteren Bella hver gang hun ser på datteren.

– Jeg har fantastiske barn som trenger meg. Bella Esmeralda har gitt oss mye ro. Så mye kjærlighet. Og så mye ro. Det var den roen vi trengte. Akkurat da vi trengte det.

– Cristiano er mitt livs kjærlighet. Jeg beundrer ham, etter det som skjedde med Angel, var det hans mot som ga meg styrke. Man må leve et motiverende og lykkelig liv.

– Jeg er glad for alt jeg har, men jeg kan fortsatt ikke akseptere det. Jeg sier det til barna mine: «Broren deres er i himmelen. Han vil ikke gå, han vil fly. Tenk på ham når dere ser opp til himmelen». Dette har påført oss mye sorg.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post