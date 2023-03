Liverpool-spiller Luis Díaz tilbake i full trening

Luis Díaz (26) nærmer seg en retur til fotballbanen etter nesten et halvt år ute med skade.

Díaz har vært ute med en kneskade helt siden Premier League-kampen mot Arsenal 9. oktober i fjor, men nå skriver den britiske storavisen The Times at kantspilleren endelig trener for fullt igjen.

Avisen skriver at Díaz kan bli spilleklar allerede til Liverpool sin storkamp mot Manchester City lørdag.

Colombianeren scoret tre mål og fikk to målgivende på de åtte Premier League-kampene han rakk å spille denne sesongen før skaden.

