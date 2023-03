TALENT: Agon Sadiku debuterte for det finske landslaget på nyåret, men var en del av U21-troppen under samlingen i mars.

VG erfarer: RBK-bud på finsk spiss

Med Ole Sæter (27) ute med skade i sesongstarten, er Rosenborg på spissjakt. Nå har de pekt seg ut den finske spissen Agon Sadiku (20).

Ifølge VGs opplysninger har Rosenborg lagt inn et bud på Sadiku som scoret 14 mål på 26 seriekamper for den finske klubben FC Honka sist sesong. Forhandlinger pågår i skrivende stund.

Adresseavisen og TV 2 har også omtalt budet fra Rosenborg.

– Han er en av mange som står på lista vår, sa RBK-trener Kjetil Rekdal til Adresseavisen onsdag.

Rosenborg bekreftet onsdag at Ole Sæter har pådratt seg en muskelskade i låret. Det er ventet at spissen vil være ute til midten av mai, ifølge RBK-lege Olav Aas. Skaden gjør at Rosenborg har intensivert spillerjakten. Overgangsvinduet stenger natt til lørdag.

