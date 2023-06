VIL LÆRE AV GLIMT: Patrick Berg mener Norge kan lære mye av hvordan Bodø/Glimt har jobbet med mentale.

Berg mener Norge kan lære av Glimt: − Uforklarlig

ULLEVAAL STADION (VG) Norge slipper inn flest sene mål i Europa, og klarer ikke å levere i de store kampene. Her mener Patrick Berg at landslaget må lære av Glimt.

En viktig del av Glimt sin suksess har vært mental trening, og der mener Berg Norge kan lære av Eliteserielederne.

– Mye av nøkkelen som har funket i Glimt er å ikke tenke så mye på resultat men på arbeidsoppgaver og prestasjon, sier Berg på spørsmål fra TV 2.

– Det er en prestasjon det å legge om når det er fem minutter igjen og forsvare seg. Man kan tenke på det å ønske å vinne kampen og mure igjen.

Han har opplevd det som «befriende» å rive seg løs fra resultatfokuset i Glimt, men innrømmer at det er vanskelig i en resultatorientert idrett.

– Det som er betryggende for våres del at at prestasjonen har vært der, men resultatene har uteblitt. Fortsetter vi sånn har jeg tro på at resultatene kommer, sier Berg til VG.

Bodø/Glimt har hatt en enorm suksess, og mental trening har vært en av flere suksessfaktorer:

Les også Hode­spilleren

Les også Historiske Glimt har tatt «gigantsteg» med mental trening BODØ (VG) Bodø/Glimt kjører over motstanderne, og ble historiske etter å ha scoret 30 mål på de syv første serierundene…

For midtbanespilleren er klar på at mye av årsaken til de mange nedturene ligger i hodet.

– Selvfølgelig ligger det mye mentalt. Vi har ledet i kamper og blitt litt stresset av det. Jeg følte Skottland ikke var i nærheten i 85–86 minutter. Så går det 105 sekunder også har de scoret to. Det er litt uforklarlig, sier Berg.

For tallenes tale er klar. Norge er verst i Europa når det kommer til å slippe inn mål sent i kampene.

Ingen andre landslag har sluppet inn fire mål i løpet av de ti siste minuttene, pluss overtid, i starten av EM-kvaliken. Og tendensen har vært tydelig lenge.

– Det er ingen bra statistikk, vi er ofte disiplinert og gode i store deler av kampen, men det er vanskelig å holde det i 90 min. Synes vi ser i store deler av kampen at vi har det inne, men når vi blir slitne sliter vi litt, sier Berg om statistikken.

Landslagssjefen sier at landslaget har med seg en mentaltrener med på samlingen, og at de snakker om situasjoner som dukker opp.

– Men det har ikke vært et problem denen samlinga. i 87. minutter mot Skottland var det ikke mange av dere som ville satt penger på at Skottland ville score. Så vi må ikke lage problemet større enn det er heller, sier Solbakken.