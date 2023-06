1 / 2 HØYERE MAKTER: Erling Braut Haaland sank ned på kne og takket tilsynelatende høyere makter etter seieren i FA-cupfinalen mot Manchester United. DAGENS DOBBEL: Erling Braut Haaland feirer med Ilkay Gündogan etter sistnevntes andre scoring mot Manchester United i FA-cupfinalen på Wembley lørdag. forrige neste fullskjerm HØYERE MAKTER: Erling Braut Haaland sank ned på kne og takket tilsynelatende høyere makter etter seieren i FA-cupfinalen mot Manchester United.

Gündogan-dobbel senket byrivalen i FA-cupfinalen – trippeldrømmen lever for Manchester City

LONDON (VG) (Manchester City – Manchester United 2–1) To volleyscoringer av Ilkay Gündogan sikret Manchester City FA-cuptrofeet i den historiske derbyfinalen mot Manchester United. De er nå én finale unna å kopiere rivalenes trippelbragd.

Gündogdan banket ballen i mål etter ufattelige tretten (13!) sekunder av FA-cupfinalen på en nydelig halvvolley, og det ble som at United startet kampen et mål under.

Samme mann ble matchvinner med en volley etter et hjørnespark i andre omgang. Manchester City vinner FA-cupen mot byrival Manchester United.

Etter kampen holdt Erling Braut Haaland rundt manager Pep Guardiola og danset i ren seiersrus på Wembley-matten.

Neste lørdag har de muligheten til å virkelig bli historiske: Slår de Inter i Champions League-finalen, sikrer de «the treble» som bare andre engelske lag i historien.

Det første, og fortsatt eneste? Manchester United.

– Vi har muligheten til å gjøre noe virkelig spesielt, og vi skal ikke la denne muligheten glippe, sier Gündogan til klubbens egne nettsider.

United svarte på åpningssjokket etter VAR-dramatikk. Høyreback Aaron Wan-Bissaka nikket ballen i hånden på City-ving Jack Grealish inne i feltet. Etter en titt på TV-skjermen, dømte Paul Tierney straffespark.

Var det straffespark? Håndberøringen var det ingen tvil om, men avstanden var kort. Man trengte ikke leppeleser for å se at Jack Grealish’ to ord lange melding til dommer Tierney begynte på «f» og sluttet med «off».

Bruno Fernandes ekspederte selve straffesparket i mål.

Det var ikke Haalands kamp som sådan. Han kom nær ved to anledninger i første omgang, og burde trolig avgjort kampen fra drømmeposisjon med tjue minutter igjen av den andre, men endte målløs.

FA-cuptrofeet var allerede inngravert med «Manchester» før tidenes første derby mellom de to i finalen. Foruten selve trofeet, var det ytterligere historie i potten.

Manchester United er til nå eneste lag som har vunnet «The Treble», de tre største trofeene i klubbfotballen. Det gjorde de i 1998/99-sesongen.

De bråkete naboene Manchester City jakter å kopiere denne bragden. De har allerede vunnet Premier League, og neste lørdag spiller de Champions League-finale mot Inter i Istanbul. Dermed hadde United en gyllen mulighet til å stoppe rivalene fra å kopiere bragden de hittil er alene om.

Det klarte de ikke.