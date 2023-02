FERDIG: Kroatias Dejan Lovren gir seg på landslaget.

Lovren gir seg på landslaget

Midtstopper Dejan Lovren (33) har har spilt sin siste kamp for Kroatia. Han var med på Kroatias sølvlag i 2018-VM og bronsen i 2022.

Den kroatiske stopperen gir seg på landslaget etter å spilt 78 kamper siden debuten i 2009.

– Tiden har kommet for at jeg tar et siste farvel med det kroatiske landslaget. Jeg vil for alltid forbli en stor fan og kommer til å følge i hver eneste kommende kamp, skriver Lovren på Twitter.

33-åringen spilte en avgjørende rolle i Kroatias triumfer i de to siste verdensmesterskapene. Han spiller for tiden for Lyon i den franske ligaen.

Lovren har hatt en suksessrik karriere på både internasjonalt nivå, men også på klubbnivå. Tidligere har han blant annet spilt for Liverpool og vant mesterligaen med klubben.