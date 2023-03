MOT KLUBBSKIFTE: Bodø/Glimt-angriper Lars-Jørgen Salvesen nærmer seg overgang.

Opplysninger til VG: Salvesen mot Viking-overgang

Etter alle solemerker blir Bodø/Glimt-spiss Lars-Jørgen Salvesen (27) likevel Viking-spiller – over to måneder etter at han var hyperaktuell for Stavanger-klubben.

Det melder Stavanger Aftenblad mandag. Også VG har opplysninger som tilsier at går mot en overgang til Viking for Salvesen.

Spissen var på nyåret kraftig linket til klubben. Den gang nøyde han seg med et besøk – og endte med å fortsette i Bodø/Glimt.

Nå skal han derimot ha endret mening.

Viking har vært på spissjakt siden de solgte Veton Berisha til Hammarby i juli i fjor. De har allerede forsterket angrepet med australske Nick D’Agostino.

Salvesen signerte for Bodø/Glimt i fjor sommer. Han ble hentet fra Strømsgodset for tosifret antall millioner kroner.

I Bodø har det kun blitt tre scoringer på 24 kamper for lysluggen.

Glimt har allerede forsterket seg offensivt dette vinduet. I januar hentet de Pemi Faris (22) fra Kristiansund. I troppen har de også Runar Espejord (27) og Lasse Nordås (21) som begge kjemper om spissrollen.