Hegerberg måtte ut med skade i VM-generalprøven: − Dårlig nytt for Norge

GÖTEBORG (VG) (Sverige-Norge 1–0, kampen pågår) Den norske stjernespilleren Ada Stolsmo Hegerberg (27) måtte ut etter en halvtimes spill i VM-generalprøven mot Sverige tirsdag kveld.

Hegerberg satte seg ned på gresset og tok seg til høyre lår. Det var umiddelbart klart at hun måtte byttes ut.

Lyon-spilleren gikk imidlertid selv av banen. Det er foreløpig uklart hvor alvorlig skaden er. Hun ble erstattet av Karina Sævik.

Kampen mot Sverige er Norges siste før fotball-VM i New Zealand og Australia.

Hegerberg var tilbake etter skade da Norge sist uke møtte Spania i treningskamp. Den gang scoret hun Norges første mål. Det var hennes første landskamp siden hun måtte ut med skade mot Belgia tidlig i september i 2022.

Hegerberg gjorde comeback på sitt klubblag Lyon den 25. mars.

VG følger kampen live

Norges assisterende landslagstrener Monica Knudsen sier på NRK-sendingen at hun ikke vet status på Hegerbergs skade.

– Det er et aller annet hun har slitt med, sier ekspertkommentator Carl-Erik Torp på NRK-sendingen.

– Jeg har ikke sett at hun har fått noe smell. Vi får håpe det er «føre var», at hun bare er smart. Vi får krysse fingrene for at hun snart er tilbake for Lyon, fortsetter Torp.

– Det er forferdelig synd for Ada. Det er ikke det Norge trenger. Vi trenger Ada i form, en leder og målscorer. Dårlig nytt for Norge, fastslår Elise Thorsnes, som også er NRK-ekspert.

Ada Stolsmo Hegerberg snakket nylig i et NRK-intervju om skader og behovet for mer forskning på kvinnelige fotballspillere som blir skadet.

Fridolina Rolfo sendte Sverige i ledelsen 1–0 etter 17 minutters spill på Gamla Ullevi.

Norge spiller uten sin Barcelona-stjerne Caroline Graham Hansen, som måtte melde forfall til disse to landskampene som følge av knesmerter.

