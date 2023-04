Odds Sondre Solholm Johansen er ute lenge.

Langt skadeavbrekk for Odd-profil etter «Finne-episoden»

Odd-spiller Sondre Solholm Johansen blir borte fra fotballen i opptil åtte uker etter strekkskaden han pådro seg i eliteseriekampen mot Brann søndag.

NTB

Solholm Johansen ble byttet ut i første omgang etter en episode som fikk usedvanlig mye oppmerksomhet i etterkant.

Odd-spilleren var i en løpsduell med Branns Bård Finne da han plutselig begynte å halte og viste tegn til skade. I stedet for å løpe mot mål og jakte scoring, spilte Finne ballen ut over sidelinjen slik at Solholm Johansen skulle få behandling.

For den gesten ble Finne unisont hyllet.

Nå er det klart at Odd-spiller Solholm Johansen blir borte fra banen i lang tid.

«Videre utredning bekrefter en leggskade som vil holde spilleren ute av spill i 4-8 uker», skriver Odd tirsdag.

Solholm Johansen får oppfølging av det medisinske apparatet i Odd og har starter rehabiliteringen.

«Odds ballklubb ønsker videre å takke Bård Finne spesielt, som viser stor Fair Play i kampens hete», heter det fra skiensklubben.

