TILBAKE TIL NORGE: Bent Sørmo er klar for Strømsgodset. Her som Kristiansund-spiller i 2021.

Bent Sørmo klar for Strømsgodset

Eliteserieklubben Strømsgodset forsterker seg med forsvarsspilleren Bent Sørmo. 26-åringen hentes fra belgisk toppfotball.

Sørmo har spilt for Zulte Waregem siden han forlot Kristiansund i juli 2021. I Belgia har det blitt 21 kamper før han nå returnerer til norsk fotball, opplyser Godset på sine nettsider.

– Jeg trengte ikke mange sekundene på å si at Godset var interessant da jeg hørte om muligheten for å komme hit. Jeg har jo vært en del år i toppfotballen, og Godset har alltid vært der og en klubb jeg har hatt et fint bilde av, sier Sørmo.

Godset-ledelsen er svært fornøyd med signeringen.

– Vi har jobbet en stund med dette og vi er veldig fornøyd med å få Bent på plass. Han vil tilføre erfaring i troppen, noe som er viktig for oss, og han har egenskaper både som spiller og type som vi trenger i laget, sier leder for sport og spillerlogistikk Jostein Flo.

Sørmo er spilleklar til lørdagens hjemmekamp mot Vålerenga.

