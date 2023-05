TRUFFET AV FLASKE: Dommer Rohit Saggi hadde et merke i tinningen etter å ha blitt utsatt for en supporterskandale 2. pinsedag.

Saggi fikk hjernerystelse etter supporterskandale

Rohit Saggi (31) ble truffet av en flaske i tinningen etter kampen mellom Stabæk og Vålerenga. Tirsdag var dommeren hos legen i Oslo.

– Jeg har fått en liten hjernerystelse. Legen sa til meg at jeg får ta de neste dagene til hjelp, så skal jeg være oppe og nikker igjen, forteller Saggi til VG tirsdag formiddag.

Han er foreløpig ikke satt opp til å dømme en ny match til helgen, men kamplederen føler seg klar for oppgaven.

– Det er viktig å få frem at jeg ikke ser på meg selv som noe offer her. Jeg har litt hodepine og det gjør litt vondt å tygge, siden jeg ble truffet i tinningen, men dette går bra. Jeg ønsker at vi skal bruke denne hendelsen til læring, sier Saggi.

Saken oppdateres!

