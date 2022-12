Klassescoringer sendte Manchester United til kvartfinalen i ligacupen

(Manchester United – Burnley 2–0) Manchester United stilte et sterkt lag i ligacupen – og det fikk rødtrøyene betalt for.

Manchester United er videre til kvartfinalen i den engelske ligacupen etter scoringer av Christian Eriksen og Marcus Rashford.

Førstnevnte fullførte et fantastisk lagmål, mens Rashford gjorde alt på egen hånd da han scoret etter et soloraid fra egen halvdel.

Dette var den første tellende kampen til Manchester United etter fotball-VM i Qatar. Den første kampen var det òg etter at Cristiano Ronaldo og klubben skilte lag.

Stjerner som Bruno Fernandes, nevnte Rashford og Casemiro startet kampen, mens spillere som Raphaël Varane og Lisandro Martínez var ikke med på grunn av hvile etter den nylige VM-finalen.

Svaret på hvem Manchester United får i kvartfinalen kommer etter torsdagens storoppgjør mellom Manchester City og Liverpool.

Info Lag kvalifisert til kvartfinalen Leicester City

Newcastle United

Southampton

Wolverhampton Wanderers

Nottingham Forest

Charlton Athletic

Manchester United

Manchester City/Liverpool (avgjøres torsdag) Vis mer

Store United-sjanser

Alejandro Garnacho kom seg til to store muligheter i løpet av åpningskvarteret, men ballbehandlingen til den unge argentineren var ikke den beste.

Først timet Fernandes en glitrende pasning til Garnacho, men et svakt touch hindret ham da han skulle avslutte alene med Burnley-keeper Bailey Peacock-Farrell som gjorde en god jobb med å forstyrre.

Like etter kombinerte Fernandes og Anthony Martial flott på en overgang før Garnacho kom stormende med ball mot 16-meteren til Burnley, men han holdt på å snuble – som resulterte i et dårlig touch. Det var dermed «keepermat» for Burnley-målvakten.

Keepermat var det imidlertid ikke 27 minutter ut i kampen.

Fernandes slo en strålende tversoverpasning mot back Aaron Wan-Bissaka, men det kunne se ut som at det var en litt for lang ball mot dødlinjen. Wan-Bissaka løste det likevel veldig godt da la inn på førstetouch inn mot Burnleys femmeter.

Der sto Christian Eriksen, som enkelt kunne sette ballen i mål.

Burnley skapte ikke særlig mye, men da kom det god hjelp fra United-keeper Martin Dúbravka.

Keeperen bommet på en utboksing, som gjorde at uoppmerksomme lagkamerater sørget for en uheldig sprett mot det åpne målet, men Casemiro fikk klarert med et nødskrik.

Ikke lenge etterpå gikk det nesten galt for keeperen igjen da han skulle dempe en pasning, men ballen trillet under foten. Det var imidlertid ikke den hardeste pasningen, så keeperen rakk å avverge et klønete selvmål.

Det roet seg litt etter hvilen, men plutselig sa det pang fra Marcus Rashford som hadde et godt VM for England med tre nettkjenninger.

Rashford fanget opp en feilpasning på egen halvdel før han satte på turboen og gjorde alt på egen hånd.

Mot et ryggende Burnley-forsvar fikk han god nytte av farten og dribleegenskapene før han banket ballen i det lengste hjørnet etter en magisk prestasjon.

Burnley hadde ikke gitt seg helt. Etter 68 minutter kom deres største sjanse da Johann Gudmundsson åpnet United-forsvaret med en utsøkt pasning. Avslutningen fra Darko Churlinov gikk like til side for mål.

Det kom en ny gigasjanse for bortelaget da Casemiro slo en grusom feilpasning i eget forsvar åtte minutter før slutt, men Burnley-spiss Ashley Barnes – som ble satt opp i en kjempeposisjon – blåste ballen utenfor mål.

Manchester Uniteds neste kamp er i Premier League hjemme mot Nottingham Forest 27. desember.