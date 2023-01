Overtidsdrama da Milan rotet bort seieren mot Roma

(AC Milan – AS Roma 2–2) AC Milan så ut til å ha full kontroll hjemme mot Roma. Serietreeren rotet imidlertid bort seieren etter to scoringer helt på tampen av et Roma uten Jose Mourinho på sidelinjen.

Dermed fortsetter Romas sterke statistikk uten Mourinho på sidelinjen. Frem til søndagens kamp mot Milan hadde Roma vunnet samtlige kamper der Mourinho har vært utestengt og således ikke på sidelinjen.

Sist sesong vant de både mot Spezia og Atalanta. Deretter vant de 2-1 mot Inter denne sesongen. Mourinho fikk rødt kort i den siste seriekampen i 2022, og Roma fulgte opp med 1-0-seier mot Bologna i den første kampen i 2023. Mot Milan ble det ett poeng, og i neste serierunde er portugiseren tilbake på sidelinjen.

Her blir Mourinho utvist mot Torino.

Det var full tenning fra start i toppkampen. Allerede før halvtimen var passert hadde hoveddommer Davide Massa delt ut gule kort til henholdsvis Zeki Celik, Gianluca Mancini og Rafael Leão. Det satte tonen i en kamp der kortene florerte.

Etter en halvtime kom også kampens første scoring. Milan-stopper Pierre Kalulu rev seg løs i feltet og stanget ballen i det lengste hjørnet på en corner.

Det var på ingen måte noen sjansebonanza på San Siro, men hjemmelaget trygget ledelsen sin kvarteret før slutt. Rafael Leäo fant Tommaso Pobega med en fin pasning, og italieneren gjorde ingen feil alene med keeper.

Roma hadde stort sett vært helt tannløse i kampen, men på slutten tok det fyr. I det 87. minutt stanget Roma-midtstopper Roger Ibañez inn reduseringen, før Tammy Abraham kriget inn 2–2 tre minutter på overtid. Dermed måtte lagene dele poengene tross Milan-dominans.

Det er en aldri så liten gavepakke for Leo Skiri Østigårds Napoli. De topper nå Serie A med syv poeng ned til Juventus og AC Milan.