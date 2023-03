1 / 3 ARRIVEDERCI: Leo Østigård forlater klubbens treningsfelt i bilen sin. Han er ikke den på laget som har det dyreste kjøretøyet. SJEFEN: Luciano Spalletti (i midten) roser her hans norske midtstopper Leo Skiri Østigård. LUKKET: Bak disse dørene trente Napoli før deres kamp mot Atalanta. VG fikk ikke slippe inn for å se på. forrige neste fullskjerm ARRIVEDERCI: Leo Østigård forlater klubbens treningsfelt i bilen sin. Han er ikke den på laget som har det dyreste kjøretøyet.

Østigård om benketiden i Napoli: − Selvfølgelig er det tøft til tider

NAPOLI (VG) Leo Skiri Østigård (23) har kun spilt en kamp etter jul og innrømmer at han må vurdere Napoli-fremtiden. Men midtstopperen har fortsatt tro på å spille seg inn på Italias beste lag.

– Selvfølgelig er jeg ikke glad i det (å sitte på benken), men du prøver å gjøre så godt du kan. Både på trening og når du får muligheten, sier Østigård.

VG møter Napoli-spilleren til et intervju på klubbens treningsanlegg i Castel Volturno, nesten en time unna sentrum. Til å være suveren ligaleder og ha slått Liverpool 4–1 i høst, er Napolis fasiliteter langt unna det man kanskje vil tro.

Østigård kom til Sør-Italia sist sommer fra Brighton. Siden har midtstopperen kun spilt syv kamper (4 i serien, 2 i Champions League og 1 i cupen).

– Jeg har alltid sagt at jeg ønsker å spille kamper, og selvfølgelig er det tøft til tider. Men du må holde motet oppe, og jeg har fått spilt noen fine kamper her med store øyeblikk, som i Champions League, sier Østigård iført en Napoli-hettejakke og barbent i slippers, slik at leggmusklene synes godt.

Fotballgale Napoli er i ekstase. De lyseblå leder serien med 15 poeng til Inter med 13 runder igjen. Østigård er på vei til å bli den andre norske seriemesteren i Italia etter avdøde Per Bredesen med Milan på 50-tallet.

– Hvordan veier du det å være med på de store øyeblikkene og få de enkelte kampene, versus det å spille fast videre i fremtiden?

– Det er jo selvfølgelig noe jeg må tenke på. Men jeg har fortsatt troen på at jeg kan spille meg skikkelig inn her, og det er noe jeg selvfølgelig ønsker å prøve på, sier Østigård og utdyper:

– Så får vi se etter denne sesongen hvordan det blir, og om det blir flere kamper eller ikke i siste delen her.

– Jeg føler jo at jeg har noe å komme med i kampene jeg har spilt. Og det er i hvert fall en bedre følelse å ha spilt noen gode kamper, enn å føle at du ikke henger med. Det må jeg bare ta med meg.

Napoli-trener Luciano Spalletti røper at han har bedre inntrykk av Østigård nå enn da han i sommer diskuterte overgangen med sportsdirektør Cristiano Giuntoli.

– Følelsen er at han er en fotballspiller som først og fremst er en profesjonell og eksepsjonell mann. Han er en god spiller i den forstand at han stifter bekjentskap med ligaen vår, og har noen klare og utmerkede egenskaper, innleder Spalletti på VGs spørsmål.

Napoli-trener Luciano Spalletti.

Han gestikulerer med armene i kalkulerte bevegelser og fortsetter:

– For eksempel i kamper hvor du går for å spille mer på annenballer og dueller, er han veldig sterk. Uovervinnelig, sier Spalletti.

– Så er det kamper du går for å spille kortere og i mindre rom. Når det gjelder utviklingen er det ting han lærer og forbedrer. Det er bare kvaliteten på to perfekte midtstoppere i Kim Min-jae og Amir Rrahmani som ikke har gitt ham mye spilletid.

I slutten av mars skal Norge møte Spania og Georgia borte i kvalifiseringen til EM i 2024.

– Jeg føler meg i en bra fysisk form, og jeg tror selv at jeg er klar til å spille kamper, sier Østigård.

