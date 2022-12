KONGEN AV ARGENTINA: Lionel Messi med VM-troféet søndag kveld.

Argentina i gledesrus etter VM-gullet: − En eksplosjon av glede

Etter Argentinas første VM-gull siden 1986 er landet i ekstase. Regjeringen i landet vurderer om befolkningen skal få fri på tirsdag.

Lionel Messi og Argentina vant thrillerfinalen mot Frankrike på straffesparkkonkurranse søndag. I landet hvor dårlig økonomi og inflasjon preger hverdagen, var landslagets tredje VM-gull en stor trøst.

Mer enn 40.000 argentinske supportere skal ha dratt til Qatar til tross for den økonomiske krisen. Det argentiske landslaget, med Messi i front, ankommer hjemlandet tirsdag kveld.

Triumfen preger selvsagt forsidene i argentinske medier i morgentimene mandag. Ifølge avisen Diaro Hoy vurderer til og med argentinske myndigheter å innføre fridag for befolkningen tirsdag.

Det er ventet store folkemengder i hovedstaden Buenos Aires når de nybakte verdensmesterne ankommer rundt 20.00 argentinsk tid.

«KAOS I GATENE»: Sentrum av Buenos Aires søndag kveld etter at Argentina ble verdensmestere for tredje gang søndag.

La Nacion, en av landets største aviser, må gjenta bragden i skrivende form tre ganger:

«Argentina verdensmester. Jeg gjentar: Argentina verdensmester. En gang til? Kom igjen: Argentina verdensmester», skriver Diego Morini på spalteplass.

«Kaos i gatene - en eksplosjon av glede» heter det i en tittel hos avisen Clarín som gir både keeper Emiliano Martínez og Messi tier på børsen etter finalekampen.

«Messi måtte lide. Argentina måtte lide. Men lidelsen er over. Det er over. Argentina er verdensmestre. Nei, det er ikke en drøm. Messi er verdensmester, og det er rettferdig. Han er kapteinen for de argentinske drømmer», skriver skribent Martin Voogd i en kommentar.

«Jeg er i himmelen. Jeg vil ikke ned!», skriver Diario Hoys kommentator Daniel Cordoba.

HYLLES: Lionel Messi scoret to mål i VM-finalen mot Frankrike.

Til tross for at Frankrike ikke klarte å vinne VM to ganger på rad, er mye av fokuset i fransk presse også på Messi og Argentina.

Riksmediene i landet konkurrerer i å finne de beste superlativene for å beskrive den argentinske bragden.

«På invitasjonen til kroningen av Lionel Messi, var ’Les Bleus’ heltemodige», innledet den største sportsavisen, L'Equipe, etter straffekonkurransen søndag.

Samtidig understreker avisen at den nervepirrende finalen endte med et «storslått og grusomt scenario».

«’Les Bleus’ har mistet tittelen, men fotballen har endelig vunnet», skriver det franske Midi Libre på lederplass i retning Messi og Argentina.

«En keiserlig Lionel Messi», heter det i Le Figaro.

Flere store fotballprofiler understreker også at Messi fortjente å vinne sitt første VM-trofé.

– Gratulerer Argentina. Dere fortjente det. Messi fortjener det, twitret tidligere Barcelona- og Tottenham-spiss Gary Lineker.

– Utrolige scener. Det er Messis VM. Det var skrevet i stjernene for den største stjernen, skriver tidenes mestscorende spiller i Premier League, Alan Shearer.