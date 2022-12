Slik er Messi på «hjemmebane»: Kona, barna, familien og milliardene

Ingen idrettsutøvere tjener mer enn VM-aktuelle Lionel Messi (35). Slik har han brukt milliardene, og slik lever han luksuslivet med kona Antonela (34) og deres tre sønner.

Fotballstorheten på 170 centimeter trenger først og fremst et VM-gull for virkelig å kunne måle seg med nasjonens aller største profil: Diego Armando Maradona, som døde for litt over to år siden.