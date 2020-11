NFF jobber med nødlandslag til Østerrike-kamp

Landslaget kan likevel komme til å stille til kamp mot Østerrike onsdag.

Det bekrefter elitedirektør Lise Klaveness i Norges Fotballforbund til VG.

Søndagens planlagte kamp mot Romania i Nations League er avlyst. Ifølge Klaveness innebærer det sannsynligvis norsk 0–3-tap, at NFF blir økonomisk erstatninsansvarlig og at de kan bli straffet med nedkorting i medieavtalen med UEFA.

Men det betyr ikke kroken på døren for håpet om Nations League-seier. For selv med tap mot Romania vil en seier over Østerrike kunne sikre norsk gruppeseier.

Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de andre landslagsspillerne som befinner seg i karantene på Thon Hotel Storo i Oslo, kan ikke spille onsdagens kamp i Wien. Men det er det andre som kan.

– Ja. Det er aktuelt og diskuteres. Vi har ikke gått videre med detaljer, men det er aktuelt å stille lag til den kampen, sier Klaveness til VG.

Publisert: 14.11.20 kl. 22:17

