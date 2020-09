Kommentar

Herlige Hauge er brennhet: For et format!

Av Leif Welhaven

Navnet Jens Petter Hauge bør stå med gullskrift på blokken til diverse store klubber som ønsker seg en kreativ forsterkning.

Det var kvelden for de blandede følelser, etter at et heroisk Bodø/Glimt ble sendt ut av Europa på mektige San Siro. Objektivt vurdert var den italienske seieren alt i alt fortjent, men stort nærmere å skyte Glimt til ekstraomganger enn det Ulrik Saltnes var på overtid, er det knapt mulig å komme.

Men ballen gikk over, den norske klubben røk ut og måten det skjedde på gir grobunn for både skuffelse og bitterhet. «Close, but no sigar» er jo noe av det verste å komme over.

Likevel er det, når følelsene får roet seg ørlite, et element i denne kampen det er grunn til virkelig å dvele ved: Det internasjonale formatet til Jens Petter Hauge. Selv om Glimt sportslig sett vil bli svekket den dagen han blir solgt, må markedsverdien ha gått i taket etter det knepne tapet mot Milan.

Hør bare her:

Jens Petter Hauge hadde forarbeidet til Kasper Junkers nydelige 1-0-scoring, som tente et skikkelig håp, men som dessverre ikke fikk stå alene i målprotokollen i særlig mange sekunder.

Jens Petter Hauge klinket inn et nytt håp på et tidspunktet da kampen virket kjørt, og alt tydet på italiensk cruisekontroll, noe som slett ikke ble tilfellet.

Bodø/Glimt tapte knepent mot Milan på San Siro. Foto: DANIELE MASCOLO / X06623

Jens Petter Hauge hadde forarbeidet til flere farligheter på tampen, og skapte panikktendenser i Milans bakre rekker gjentatte ganger.

En periode var det frykt for at ha måtte kapitulere for et vondt lår, men heldigvis for både ham og klubben rakk han virkelig å få vist frem hva han er laget av.

Dette er det grunn til å ta med seg, og legger man dette på toppen av andre unge norske spillere som slår seg frem både her og der, er det noe kriblende over hva som er på gang.

Rent resultatmessig er det vel mer sannsynlig at den europeiske representasjonen blir begrenset, da Glimt er ute, Molde har vanskelig utgangspunkt i returen mot Ferencvaros i jakten på Champions League (men er sikret Europa League), og Rosenborg skal opp mot PSV i Europa League-playoff. Men håpet lever hos nummer to og tre i det norske klubbhierarkiet akkurat nå, og etter mange magre år kan vi uansett finne mye gledelig for norsk fotball i det herrens år 2020.

Og når nettopp dette året skal oppsummeres, er det umulig å ikke bli glad i et lag som Bodø/Glimt. De gule har en så tydelig stil, så fine typer og et så spennende lag at vel bare de aller beste Rosenborg-årgangene kan sammenlignes med dem.

At Kjetil Knutsens menn vil tappes som en konsekvens at prestasjonene er en uunngåelig følge, men måte de har bygget et system på gjør at de bedre enn andre vil takle nettopp dette, og storsalg av stjerner vil kunne sikre rammebetingelsene for ny suksess.

Akkurat nå er det ett navn som bare trumfer alt og alle i norsk klubbfotball: Jens Petter Hauge. Det navnet kommer vi til å høre mye om i årene som kommer ...

Publisert: 25.09.20 kl. 08:52