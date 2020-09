I GANG IGJEN: Maren Mjelde og landslagsspillerne på vei inn til sin første ordentlige treningsøkt på Lillestrøm onsdag formiddag. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB Scanpix

Chelsea-stjernene: Tror landslaget har blitt bedre av coronaen

LILLESTRØM (VG) De har ikke spilt en kamp på 192 dager og hadde sin første fellesstrening siden 9. mars på onsdag. Hvordan skal dette gå?

Nå nettopp

Kaptein Maren Mjelde og Maria Thorisdottir er ikke bekymret foran tirsdagens møte mot Wales i EM-kvalifiseringskampen. Chelsea-stjernene føler seg trygge på at Norge som landslag har blitt bedre på grunn av corona-pandemien – ikke dårligere.

– Med corona-reglene har vi alle fått gjort en del andre ting som vi ikke har gjort før som jeg tror har gjort flere bedre rustet til å komme tilbake til sesongoppkjøringen. Jeg tror trenerne våre i Chelsea ble litt sjokket da de så hvor bra fysisk form alle var i da vi kom tilbake igjen. Det visste vi også at vi var avhengig av siden vi har en enorm tropp med gode fotballspillere. Er du ikke fysisk forberedt, så henger du etter på trening, sier Maren Mjelde.

les også Reiten forberedt på mindre spilletid: – Blir sikkert misfornøyd

Usikkerheten, at man ikke visste når ligaen skulle starte opp, førte til ekstra mye trening.

– Det var jo da vi kunne gå ut. Sånn var det jo for oss som bor i England, vi kunne bare gå ut hvis vi skulle trene. Da måtte vi snike til oss noen ekstra treningstimer i løpet av en dag. Det ble mye trening og mye annerledes trening siden det var vanskelig å trene så mye fotball.

Sjekk dette drømmetreffet fra Therese Sessy Åsland:

Lagkamerat i Chelsea, Maria Thorisdottir, har samme utgangspunkt.

– For å være helt ærlig så tror jeg ingen spillere har trent så bra som fra mars og til nå. Siden det eneste du kunne gjøre var å springe ute under hele oppkjøringen og perioden i corona-tiden, så tror jeg har fått nok av trening. Vi har alle en god klubbhverdag, og da er man godt rustet. Nå handler det bare om å komme kjapt i landslagsmodus igjen, og det føler jeg vi har klart, sier Thorisdottir.

SAMLET TROPP: Endelig lot det seg gjøre å samle kvinnelandslaget igjen. Foto: Jostein Magnussen, VG

Corona-pausen kan tvert i mot ha vært en fordel for landslagsspillerne, mener Maren Mjelde.

– Ja, så absolutt. Mange har fått hvilt litt mer i tillegg fordi man har levd i en boble. For min egen del så har jeg blitt kvitt de «skavankene» jeg hadde og føler meg frisk som bare det. Det har nok hjulpet mange av oss å kunne trene litt alternativt i en periode.

I oppkjøringen i England har Chelsea-spillerne vært gjennom corona-testing to ganger i uken. Nå testes de én gang ukentlig. Her i Norge ble utøverne testet da de kom på hotellet, nå venter ytterligere én corona-test før tirsdagens kamp.

– Vi har levd i denne verdenen i seks måneder, og det begynner å bli en normal hverdag for oss. Vi må være glad for at vi kan samles her, det var jo lenge usikkert om det ble noen landslagssamling, sier Maria Thorisdottir.

Publisert: 22.09.20 kl. 07:21

Mer om Kvinnelandslaget fotball