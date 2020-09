Kommentar

Trenger ikke Tottenham

Av Leif Welhaven

HVA BLIR NESTE? Alexander Sørloth gjorde det bra i Nations League-starten for Norge. Men hvor er klubbfremtiden hans? Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Tid og tillit er nøkkelen for at Alexander Sørloth skal fortsette en fenomenal utvikling. Da er det vrient å se at Tottenham kan være et klokt karrierevalg.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Veien fra vrakgods i en klubb som Crystal Palace til å bli en av Europas heteste på overgangsmarkedet, er litt av en reise for en profesjonell fotballspiller. Det steget er det flere grunner til at en trøndersk 24-åring har tatt.

En av de viktigste handler om å ha havnet på riktig sted til riktig tidspunkt, på en reise der herding og tro på seg selv er avgjørende.

Den tyrkiske ligaen viste seg å være et perfekt springbrett for interessen rundt Sørloth. 24 scoringer og ni målgivende på 35 kamper gjør at han nå, ironisk nok, kobles til større klubber enn den som sendte ham ut på lån i Trabsponzor.

Vi VET at tyske RB Leipzig har utvist en tydelig interesse. Og det er tross alt grunn til å minne om at denne klubben spilte semifinale i Champions League for mindre enn en måned siden. Det gjorde ikke klubben som eier Sørloth, som huser Connor Wickham og Christian Benteke, for å si det sånn (ja, de har også Batshuayi nå, men det er kun på lån).

Men det store spørsmålet nå, er om det energidrikksinspirerte klubbkonseptet, som har Julian Nagelsmann som trener, får tak i Sørloth, eller om andre fisker vil virvle opp i dammen. Her er det selvsagt umulig å komme unna informasjonen som kommer frem om at Tottenham angivelig skal ha kastet seg inn. Det er stort sett alltid grunn til å ta forbehold rundt opplysninger om hvem som påstås å sverme for hvem, men interessen fra Spurs ser åpenbart ikke ut til å være ren fantasi.

Trabzonspors president Ahmet Ağaoğlur har bekreftet overfor en tyrkisk avis at også engelskmennene er på banen, og Tottenham-manager Mourinho avkreftet det ikke da han fikk sjansen i helgen. Dette gjør det ikke mulig å si noe tydelig om sannsynligheten for at Sørloth bytter ut sør med nord for kontraktsskriving med en London-klubb, men det er mulig å ha en oppfatning om dette er en smart idé å forfølge.

Og dessverre er det vanskelig å se hvordan Tottenham og Sørloth kan være en god match akkurat nå. Å komme til Tyrkia og bli satset på var jo hele nøkkelen for hvordan han har slått seg opp, nå også til et punkt der han fremstår som et klart spissvalg på landslaget sammen med Erling Braut Haaland. Da bør jo en forutsetning for neste klubbvalg være å gå et sted der de virkelig vil ha akkurat ham på banen, ikke noe annet sted. Egentlig er det vel bare å si navnet Harry Kane for å begrunne hvorfor Spurs i 2020 kanskje ikke er noen innertier.

Strengt tatt har nok Sørloths utvikling også bedre av at Nagelsmann enn Mourinho blir hans talisman de neste månedene. Og følgende ord fra Leipzig-treneren tyder på dedikasjon.

«Sørloth er definitivt en spiller som ville hjulpet oss. Han scoret masse mål sist sesong. Hvis han klarer å kopiere antallet i Bundesliga, ville det vært topp».

Først og fremst handler dette om hvor viktig tro, tid og selvtillit har vært for dagens Alexander Sørloth, sammenholdt med versjonen vi så i det første engelske eventyret.

I utgangspunktet burde det jo vært en takknemlig oppgave å havne i «The Pride of South London», for en som ønsker å slå seg frem som målscorer i Premier League. Du kan si mye om Roy Hodgons «Eagles», men den helt store konkurransen om spissplassene har det ikke vært på Selhurst Park på lenge. Likevel ble nordmannen raskt persona non grata hos postnummer SE25.

Så høye skuldre virket Sørloth å ha i tiden der, og så lite overbeviste han åpenbart manageren, at nordmannen fikk gå på lån til betingelser klubben nok angrer dyrt og hellig på sett i retrospekt. Nå er vi jo der at tyrkerne vil sikre seg en solid gevinst, siden de har en rett til å kjøpe Sørloth fra Palace for langt mindre enn dagens markedsverdi. Hvem de skal få dette lukrative mellomlegget fra, forblir inntil videre et ubesvart spørsmål.

Men blant beilerne som så langt er kjent, og her kan det for all del fort bli flere om beinet, får vi for Alexander Sørloths del håpe at det blir tysk på menyen denne gangen.

Det er tryggest sånn. Og usikkerhet i Tottenham er neppe det nordmannen trenger akkurat nå.

Publisert: 15.09.20 kl. 07:22

