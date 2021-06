Én dansk spiller smilte ikke

Selv tap for Belgia og seier over Russland i den siste kampen kan gi annenplass og sikkert avansement. Det vil kreve at storfavorittene Belgia vinner alle sine tre kamper og at Russland slår Finland hjemme på onsdag. Da vil målforskjellen i de innbyrdes oppgjørene mellom Danmark, Finland og Russland avgjøre.