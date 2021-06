Hyller historiske Ronaldo etter dobbel mot Ungarn

(Ungarn-Portugal 0–3) Cristiano Ronaldo scoret sitt tiende og ellevte mål i et EM-sluttspill mot Ungarn. Dermed er 36-åringen tidenes mestscorende i turneringen.

Av Daniel Nerli Gussiås

– Wow. Ronaldo går virkelig på vann, sier tidligere Premier League-spiss Chris Sutton i BBC, som hyller måten den portugisiske kapteinen sikret seieren med både 2–0 og 3–0 helt på tampen.

Men det så lenge ut til å bli stang ut for Ronaldo mot Ungarn. Det var helt til dommer Cüneyt Çakir pekte på straffemerket, fire minutter før full tid. Fra ellevemeteren var det ingen tvil, og dermed ble portugiseren tidenes mestscorende i EM med sine ti nettkjenninger. Da distanserte han Michel Platini på toppscorerlisten. På overtid kom også den ellevte.

Før det hadde Raphael Guerreiro sørget for 1–0, da han sendt Portugal i ledelsen seks minutter før full tid.

– EM er Cristiano Ronaldos turnering, utbrøt TV 2-kommentator Kasper Wikestad i det ballen suste inn i nettet bak Peter Gulacsi.

– 17 år siden første EM scoring. 17 år. Fortsatt like sulten, like god, like atletisk. «Legende» blir brukt for ofte. Om Cristiano Ronaldo kan det definitivt brukes, skriver fotball-ekspert Lars Tjærnås på Twitter.

Ronaldos elleve scoringer er fordelt på fem mesterskap. Det første kom i EM på hjemmebane i 2004. Scoringene i kveld sørger også for at han nå har scoret latterlige 106 mål for sitt hjemland.

Ingen spillemessig overbevisning

Men kveldens kampe ble langt fra en spillemessig høydare fra Portugal. Det var Diogo Jota som skapte den første muligheten. Liverpool-spilleren la an til skudd fra 20 meter, og satte keeper Gulacsi på prøve tidlig i førsteomgang. Men Ungarn holdt godt unna på hjemmebane foran de 67 000 tilskuerne i Budapest de første 20 minuttene.

fullskjerm neste HISTORISK: Cristiano Ronaldo ble tidenes mestscorende i EM mot Ungarn.

Kjempemiss

Den store muligheten Ronaldo hadde ventet på kom først etter 43 minutter. Ballen ble servert på et sølvfat inne i feltet, men der Ronaldo bare kunne bredside ballen i nettet, sviktet skuddfoten. Avslutninga fra fem meter dundret over tverrliggeren på det som i praksis var et åpent mål.

Nærmest for Ungarn var kaptein Adam Szalai med et hodestøt etter 35 minutter, men sisteskanse Rui Patricio hadde god kontroll. Jota var igjen farlig frempå fem minutter før hvilen, men lagene gikk i garderoben målløst.

Pepe og Portugal gikk umiddelbart høyt ut i andreomgang. Midtstopperen var nære på et hjørnespark allerede etter minuttet, men Gulacsi var raskt nede i sitt høyre hjørne og fikk avverget.

Ungarn skulle virkelig melde seg på de neste minuttene. Et par halvfarligheter fra distanse viste at det var mulig. Men noe ordentlig grep evnet de aldri å feste om kampen, selv om de ble løftet fram av et sulteforet og enormt publikum.

Annullert scoring

Så ventet dramatiske sluttminutter. Szabolcs Schön ble spilt igjennom, før han leverte en lekker avslutning som snek seg inn nede ved Rui Patricios venstre stolpe. De 67 000 tilskuerne eksploderte i ekstase, men gleden skulle bli kortvarig. Linjedommer var raskt oppe med flagget, og markerte for en helt klar offside. Istedenfor var det Raphael Guerreiro, Cristiano Ronaldo og Portugal som tok alle poengene og festet grepet om gruppa.

– Dette kan være starten på et nytt eventyr, sa Wikestad på TV 2 i det kampen var over, med en tydelig henvisning til mesterskapet i 2016. Da var det Portugal som løftet pokalen til slutt.