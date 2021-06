Kommentar

Ser knapt ut som folk tror det er sant

Av Trond Johannessen

LETTELSEN: Yussuf Poulsen viser hva det betyr å gå videre i EM. Foto: Friedemann Vogel / POOL / EPA POOL

(Russland – Danmark 1–4) Ingen ville forlate Parken. Alle ville nyte siste rest av den ufattelige danske EM-sommeren der inne.

Den som startet så forferdelig i første kamp, men endte så lykkelig i den tredje.

Nå går turen videre til Amsterdam. Danmark skal møte Wales, på samme dato som de ble europamestere i 1992, på Christian Eriksens gamle Ajax-hjemmebane. Symbolikken vil leve videre; Eriksen er ute – men fortsatt med.

I Parken ser det ut som folk knapt tror det er sant at Danmark gikk videre. Alt skjedde så fort i et drama av de sjeldne den siste halvtimen, en H.C. Andersen-fortelling som hadde alt.

Det danske folket og spillerne har kommet utrolig mye tettere hverandre under denne turneringen, og i TV-studioet høres eksperten Peter Schmeichel rørt ut i stemmen når han snakker om hvordan laget har vokst seg sterkere etter det som skjedde med Christian Eriksen.

Ute på banen står sønnen hans og omfavner landslagssjef Kasper Hjulmand, mens alle, publikum og spillere, synger om at de er røde og hvide. Igjen. Nå lever også forhåndsdrømmen om både en kvart- og en semifinale videre.

Det så ikke slik ut etter en halvtime mot Russland.

SANG SAMMEN: Spillere og publikum ville ikke slutte å feire. Foto: Hannah McKay / POOL / REUTERS POOL

Trykket i byen var det samme som mot Belgia på torsdag. Danskene festet i sentrum, de marsjerte gjennom Københavns gater, de drakk sine øl, sang sine sanger og gjorde det svært tydelig at vi er «Alltid bak jer» – alltid bak dere. – Vi ble båret inn til stadion, sa landslagssjef Kasper Hjulmand.

Men laget hans gikk rett i bakken. Et energiløst Danmark fikk ikke til noe som helst, den fantastiske Parken-kulissen hjalp ikke og selv hjemmepublikumet begynte å miste litt av gløden.

Så hentet de frem en yndling fra løkka.

NY YNDLING: Mikkel Damsgaard feirer sin herlige 1–0-scoring. Foto: Jonathan Nackstrand / Pool AFP

Det ser ut som Mikkel Damsgaard spiller fotball på gress-slettene på utsiden av Parken, og det morsomme er at han gjør det samme på innsiden av nasjonalarenaen. Sampdoria-spilleren på 20 år, lagets yngste, jokeren som er fullstendig uforutsigbar, helt plutselig gjorde han noe ingen forventet en gang til.

Det er ikke uten grunn at landslagssjefen kaller ham «Damsinho», han er danskenes brasilianer, gjennombruddet de har trengt i EM.

Under oppvarmingen hadde Damsgaard tre frisparkforsøk, alle endte i krysset, kunne dansk TV fortelle oppglødd før kampen. Ingen av skuddene var lekrere enn det han hentet frem etter 38 minutter: Pasningen fra Pierre-Emile Højbjerg, måten han la den til rette og prikket den opp i hjørnet, med innsiden av beinet, fra rundt 20 meter.

Det var målet som snudde alt, som ga Danmark troen igjen.

Fortsatt trengte de håndsrekning fra Belgia i møtet med Finland, men først fikk de hjelp fra en russisk forsvarstabbe som gjorde 2–0-jobben veldig enkel for Yussuf Poulsen.

Der og da hadde det blitt skrevet kladdehistorier om at Danmark mangler en målscorer – et savn som blir enda sterkere når Christian Eriksen ikke er der og at det felte Danmark. Ingen hadde avsluttet oftere enn danskene i de to første rundene, knapt noen hadde scoret færre mål.

Det skulle også forandre seg denne kvelden.

Det fortsatte med et marerittminutt da en belgisk scoring ble annullert og Russland fikk en billig straffe. Parken gikk fra himmelen til et annet sted. Var det meningen at det skulle gå galt for Danmark i dette EM-et?

Det var det ikke. For ikke bare scoret Belgia, der kom også Andreas Christensen farende, nesten ut av ingenting det også. Han er mest kjent som eleganten som ifølge Åge Hareide kan spille i dress, plutselig viste han frem en brutal avslutterside de færreste kjente til. «AC» sto med ett landslagsmål på 43 kamper før han fikk et fulltreff fra 20 meter som Danmark ikke vil glemme på en stund.

De har forresten mimret i 36 år, om en 4-2-seier over Sovjet i VM-kvaliken hjemme i det som het Idrætsparken, foran 45.000 mennesker. Mange mener det er den beste kampen de noen gang har spilt.

Kveldens seier over russerne var muligens ikke bedre, men den var større. Joakim Mæhle fikset enda et mål, sendte en hilsen til Christian Eriksen og ekstasen var av det uvirkelige slaget.

«Jeg har spilt på mange stadioner verden rundt, men ingen som er som den her», sier Kasper Schmeichel og landslagssjef Hjulmand vil bare takke Danmark for hjelpen etterpå.

Takken er gjensidig. Det kunne man høre i Fælledparken på utsiden.