Norges beste idrettspolitiker trener landslaget

Av Leif Welhaven

Hvis Ståle Solbakken er like dyktig til å lede landslaget som han er til å prate for seg, kan Norge stå foran en ny gullalder.

Det er nesten ikke mulig å gjøre et mer bunnsolid inntrykk enn det Solbakken har gjort i offentligheten de siste dagene.

Personlig er jeg uenig med ham hva gjelder virkemidler i Qatar-debatten og ser gode argumenter for å sende et sterkere signal enn det landslagssjefen gjør. Like fullt er det all grunn til å gi Solbakken honnør for hvordan han argumenterer for sitt syn på saken.

Solbakken er ansatt for å forsøke å ta Norge til verdensmesterskapet i gulfstaten og har med det et krevende utgangspunkt i et komplekst ordskifte. Men uavhengig av hvordan man mener at norsk fotball bør velge å forholde seg til Qatar-krisen, står det respekt av hvordan Ståle Solbakken svarer på vanskelige spørsmål.

Fredag formiddag presenterte han sin første tropp – og ble i nesten en time utspurt om en rekke temaer – på en måte han turnerte suverent.

Her er det ikke et fnugg av de strutsete høflighetsfrasene vi altfor ofte hører i idretten.

I stedet har vi fått en landslagssjef som på en gjennomtenkt, reflektert og velformulert måte adresserer alt fra kapteinsvalg til korrupsjonsproblematikk rundt VM.

Det er modig og fortjenstfullt at han ikke pakker inn budskap i vatt, og at han våger å gi det nordiske samarbeidet en fortjent smekk for å ha vært altfor slapt.

Kritikken hans i svensk og dansk retning er spot on. Men om det er noe det er grunn til å reagere på, så må det være at Solbakken fremstår i overkant grei mot sin egen arbeidsgiver.

Det er nemlig ikke helt lett å få øye på at Norges Fotballforbund har vært nevneverdig foroverlente i Qatar-krisen. Om temaet er kommunikasjon, så bør heller ikke fotballpresident Terje Svendsen slippe unna real refs.

For den nye landslagssjefen er det selvsagt usikre tider fra start, siden det er uforutsigbart hvilke rammer jobben hans vil innebære fremover.

På kort sikt vet han ikke hvilke spillere i den store troppen han kan bruke i de ulike kampene denne våren. Innreise- og karanteneproblematikk er et komplisert puslespill i et rødt Europa, der brikkene stadig får ny form og farge. Landslagsspillerne som til daglig spiller i Tyskland er blant dem som kan bli nektet å spille åpningskampen mot Gibraltar.

Dessuten vil selvsagt det overordnede valget norsk fotball skal ta – om et VM i en «slavestat» som ble valgt på grumsete vis er noe vi vil være med på – få stor innvirkning på tilværelsens hans fremover.

Historien har vist at det er ulike sider ved mannen som nå skal lede Norge, og kommunikasjonen i motgang har ikke alltid hatt de høyeste stilkarakterene. Men slik han opptrer fra start i den nye jobben, er terningkast 6 på alle plan. Så vil tiden vise om det han utretter sportslig er på samme nivå som snakketøyet.

Foreløpig fremstår en som er ansatt som trener som den fremste «idrettspolitikeren» vi har, i alle fall innen fotballen.

Det siste sier egentlig ganske mye – om både Solbakken og NFF.