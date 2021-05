SUPER-SUB: Eirik Hestad var både avslutter og servitør etter innhoppet mot Rosenborg. Her stormer lagkameratene mot ham etter målgivende pasning på overtid. Foto: BJØRN S. DELEBEKK / VG

Molde-helten svartnet av sjefens beskjed: − Mange år før den er tilgitt

TRONDHEIM (VG) Eirik Hestad (25) var langt nede da Erling Moe (50) ga beskjed om at han var utelatt fra startoppstillingen i storoppgjøret mot RBK.

– Det kommer til å gå mange år før den er tilgitt, sier mannen som med både scoring og assist likevel spilte hovedrollen i Moldes opphenting til 3–2-seier på Lerkendal stadion mandag kveld.

Frem til mandag kveld var Trondheim ingen suksessby for Hestad. I 2014 mistet han møtet med trønderne på grunn av benbrudd. I 2015 og 2016 var han benket. I 2017 var han med på å tape 1–2, i 2018 spilte han i et pinlig 0–4-tap. For to år siden var han suspendert. I fjor var han skadet.

Derfor betød det ekstra mye for Hestad å få muligheten i det trønderske solskinnet andre pinsedag. Og derfor kokte det ekstra mye innvendig da Molde-laget ble lagt frem for spillerne på formiddagen.

Eneste endring: Hestad ut, Eirik Ulland Andersen inn.

– Det satt og gnaget lenge der. Når du ikke har vært her på tre år, og er oppvokst med Molde-RBK som den desidert største kampen i Norge, og så får du ikke lov til å starte ... Det er klart det er tøft. Men hva annet kan man gjøre enn å prøve å samle tankene litt og prøve å få til noe?

– Det går i svart. Det gjør jo det, innrømmer Hestad.

– Det er ikke så ofte, men når det først går i svart sånn som i dag, så pleier jeg ofte å respondere ganske bra. Man klarer ikke fremprovosere den reaksjonen for ofte. Men i dag var en sånn anledning der man ikke har vært her på tre år, så får man den i trynet. Det er ikke noe artig det, sier 25-åringen.

Han kom inn etter 55 minutter. En halvtime senere snudde han alt for MFK: Først med en velplassert avslutning etter hælspark fra samboer Fredrik Aursnes, så med et hodestøt som serverte Martin Bjørnbak vinnermålet på sølvfat.

– Når man har hatt masse stang ut mot Rosenborg opp igjennom i form av uttelling på sjanser her, er det kjekt å få en sånn opplevelse. I hvert fall når du vet at hele Molde og omegn sitter og druser i taket når det skjer. Det var godt å kunne gi noe tilbake til alle kjente og kjære der hjemme, sier Hestad.

Aursnes sier at han «trenger vel kanskje ikke gå inn på» hvordan Hestad reagerte på å bli vraket fra start mot Rosenborg.

Mens trener Erling Moe, til tross for at Hestad forteller at det «svartnet», er storfornøyd med spillerens oppførsel.

– Du ser responsen når han kommer inn og setter scoringen. Det forteller litt om mentaliteten. Han har blitt voksen. Han håndterer det på en sånn måte som jeg ønsker å se, sier Moe til VG.

– Du insinuerer at det ikke alltid har vært sånn?

– Det kunne nok henge litt mer i ham når han ikke startet. I dag var det «yes, det er greit, jeg er klar når du vil ha meg». Han var skuffet og han likte det ikke, men han håndterer det akkurat sånn vi må ha det i Molde.