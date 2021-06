MÅTTE SI STOPP: Sørloth måtte si fra på sosiale medier for å få fred på mobilen. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Ordknapp Sørloth: − Vil ikke kaste mer bensin på bålet

MARBELLA/OSLO(VG) «Det gjør livet mitt veldig stressende. Nok er nok», skrev Alexander Sørloth på Twitter i natt – etter å ha blitt nedlesset med kommentarer og meldinger fra pågående fans.

Publisert: Nå nettopp

25-åringen var utlånt til den tyrkiske klubben fra Crystal Palace for to sesonger siden. Der ble spissen en kulthelt, og noterte seg for 33 målpoeng på 34 kamper i ligaen. Trønderen vant også den tyrkiske cupen, hvor han ble matchvinner i finalen.

Etter noe mindre spilletid enn ventet i Tyskland, har mange Trabzonspor-fans nå øynet håpet om å få storscoreren tilbake. Det har Sørloth fått merke i sosiale medier.

I skrivende stund har Sørloths siste Instagram-post over 3,2 millioner kommentarer. Der florerer det av tyrkiske fans.

Men da han dagen derpå fikk spørsmål om hvordan de siste dagene har vært med tanke på den enorme pågangen, vil han ikke si alt for mye.

– Angående det vil jeg ikke kaste mer bensin på bålet. Derfor tenker jeg vi legger den saken død. Twitter-meldinga får stå, sier en ordknapp Alexander Sørloth til VG.

«Hei Trabzonspor-fans. Jeg setter pris på deres støtte og kjærlighet, men vennligst slutt å ringe og sende meg meldinger. Det gjør livet mitt veldig stressende. Nok er nok» lød hele meldingen fra Sørloth fra landslagshotellet i Marbella.

– Jeg vil gjerne snakke om landslaget når jeg er på samling, gjentok han flere ganger i løpet av pressekonferansen, da han ble bedt om å utdype meldingen.

Kommentarfeltet til spissen har kokt de siste dagene. Foto: Skjermdump Instagram

Før kampen mot Luxembourg, meldte trønderen at han hadde skrudd av varslinger på grunn av det enorme trykket.

– Det er kaos på den (telefonen) for tiden. Jeg ringte faktisk og fikk byttet telefonnummer i dag, fordi det har de tydeligvis fått has på. Jeg har fått hundrevis av meldinger, sa Sørloth til TV 2.

Norge møter Hellas søndag klokka 19.00.