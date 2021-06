2001 10 Emilie Bragstad: − JEG HAR NOE INGEN ANDRE HAR

Emilie Bragstad (19) er høyest – og en av de heteste. Nå mener hun å ha knekt koden som skal gjøre henne til en av verdens beste.

Med 188 centimeter på strømpelesten er det vanskelig ikke å legge merke til Rosenborgs midtstopper.

Hun kan ikke å ha huske å møtt noen høyere.

– Jeg har noe ingen andre har. Det gjør at jeg skiller meg ut. Jeg får høre det i hver kamp, men jeg bare bruker det for alt det er verdt. Jeg trenger ikke hoppe fryktelig høyt og bør vinne alle hodedueller jeg er i.

Det gir meg en force, sier Bragstad.

Hun er datteren til en annen tidligere stopperkjempe i Rosenborg, Bjørn Otto Bragstad.

– Og siden kroppen min er mye lengre enn de andres, trenger jeg ofte bare ta ett steg mens de tar tre.

Jeg har også et veldig godt driv med ballen fremover. Det er vanskelig å stoppe meg, sier hun.

Det store gjennombruddet kom i 2020 – noe UEFA var tidlig ute med å spå da de plukket henne ut blant 10 spillere å følge det året.

– Det var utrolig kult å bli oppdaget av dem og få den anerkjennelsen der og da, sier Bragstad.

Men den prestisjefulle spådommen traff ikke spikeren helt på hodet:

«Åpenbart et stort angrepstalent», skrev UEFA etter at Bragstad briljerte som spiss i U19-EM sommeren 2019.

Året etter ble hun for første gang tatt ut på A-landslaget – som midtstopper.

– Jeg har egentlig spilt på midtbanen siden jeg var liten. Senere er jeg blitt brukt som kant. Under EM ble jeg brukt som spiss. Det var først i 2020 at jeg ble satset på som midtstopper, sier hun.

I fjor så hun seg nemlig lei av å trafikkere mellom ulike posisjoner.

– Jeg ba om et møte med trenerteamet der jeg ga beskjed om at det var på tide å bli satset på i én posisjon. Jeg kunne ikke fortsette å spille der det var mangel på folk. Nå ønsker jeg kun å ha fokus på én posisjon, for jeg vil bli en av verdens beste midtstoppere, sier Bragstad.

Hun har merket en endring i pågangen fra utlandet etter å ha slått rot i midtforsvaret:

– Det har vært mer interesse enn tidligere. Det er interesse fra større klubber.

