SATT UT AV SPILL: Virgil van Dijk og Joe Gomez. Her er de fotografert i september 2018. Foto: Adam Davy / PA Wire

Klopp: Ikke en gang City kunne ha vunnet med våre skader

Jürgen Klopp mener at Manchester City ikke hadde vunnet Premier League om de hadde hatt den samme skadekrisen som hans Liverpool.

Midtstopperne Virgil van Dijk og Joe Gomez var ute mesteparten av sesongen med kneskader.

Forsvarsspilleren Joël Matip, midtbanespillerne Fabinho og Jordan Henderson og nysigneringen Diogo Jota var også ute i lengre tid.

– Med våre skader kunne vi ikke bli mestere denne sesongen, sier Klopp, ifølge BBC.

– Ingen sjanse - ikke for noen. Selv så gode de er, hvis Manchester City hadde tre midtstoppere ute, så nei. Tre midtstoppere hos Manchester United, nei.

– Vi har spilt nesten hele sesongen uten våre tre midtstoppere. Vi har slått litt tilbake, akseptert vanskelighetene og gjort det beste ut av det, og hvis vi vinner søndag, og hvis vi kvalifiserer oss for Champions League, så har vi gjort det beste ut av det. Sånn er det.

Klopp viser til at det ikke er mange ukene siden det ikke var sikkert at Liverpool fikk spille Europa League engang til høsten.

– Det er vi sikret nå. Det var ikke akkurat det vi ønsket oss, men det er bedre enn ingenting. Mye bedre faktisk. Det gir oss mange gode kamper neste sesong. Spør United nå om de liker Europa League, og de vil si ja. De elsker å være i finalen, og ha sjansen til å vinne den.

Det meste gikk riktignok Liverpools vei før nyttår, men nedturen startet med tapet for Southampton i den første kampen i 2021. Så fulgte det sjokkerende hjemmetapet for Burnley, og deretter tapsrekken i februar: Brighton, Manchester City, Leicester og Everton. Det ble ytterligere to hjemmetap, mot Chelsea og Fulham, før det snudde for Klopps venner.

Litt forenklet så kan vi si at Liverpool sikrer seg Champions League-plass med seier over Crystal Palace søndag.

– Det er klart at vi ikke hadde vært i denne situasjonen om det ikke hadde vært innstilling hos spillerne. De har en veldig spesiell innstilling, sier Klopp.

– Gutta har nå bevist millioner av ganger, det er ikke deres mentalitet eller innstiling det er noe galt med. Du blir sterkere av å gå gjennom tøffe perioder. Men vi ble ikke distrahert. Det kommer ikke noe mellom oss.

