DEBUTEN: Jens Petter Hauge inntar banen i kampen mot Spezia. Foto: Spada / LaPresse

Jens Petter Hauges første Milano-derby: − Det er gode sjanser for at han får spille

AC Milan-sjefen Stefano Pioli mener at Jens Petter Hauge (21) allerede forstår italiensk bra - og mener at nordlendingen har både farten og teknikken som skal til. Nå er det Milano-derby mot Inter.

Nå nettopp

Her er alle våre oddstips!

På spørsmål om hvilket inntrykk Hauge har gjort på ham selv og laget til nå, svarer Pioli i følge milannews.it:

– Et veldig godt inntrykk, han er en smart og oppmerksom gutt. Han har fart og teknikk, viktige egenskaper for vår måte å spille på og for moderne fotball.

– Han kommer fra et annet land, men han prøver hardt og forstår allerede italiensk godt nok.

les også Jens Petter Hauge droppet mental trener: – Ikke noe for meg

Det har gått bare to og en halv uke siden Jens Petter Hauge landet i Milano, og raskt fikk siden debut. Siden det har han vært på en lang landslagssamling der han kom inn og fikk sin A-landslagsdebut mot Romania.

Lørdag er Lotto-dag. Her kan du spille!

– Det er utrolig stas å ha en nordmann i Milan-trøya, fastslår Strive-kommentator Even Braastad, som også er halvparten av podkasten «Støvelball».

– Så merker han nok enda mer hva det vil si å spille i Milan når San Siro en gang i fremtiden er fullstappet igjen. For Milan-derbyet kler jo fullsatte tribuner best, men Hauge merker nok litt på trykket uansett, vil jeg tro.

les også Jens Petter Hauge fikk Milan-debuten

– Det er gode sjanser for at han får spille. Det er ikke et utenkelig scenario at Pioli må gjøre offensive grep utover i kampen. Hauge har jo ikke rukket altfor mange økter med laget på grunn av landskampene, men basert på det Pioli sa fredag, så har han rukket å imponere allerede, sier Even Braastad.

Vikinglotto-potten er oppe i 122 millioner norske kroner!

Det har snart gått ti år siden AC Milan vant «bortekampen» mot Inter, men målet er å få en slutt på den rekken søndag.

Siden 2005–2006-sesongen har Inter en imponerende statistikk i de kampene der de står som hjemmelag: 11 av 15 mulige seirer, tre uavgjort og en triumf for AC Milan.

Men seieren kom i «Scudetto-året» 2010–2011 da AC Milan sist tok seriemesterskapet.

les også Her begynte Hauge-eventyret: – Har hatt en formidabel utvikling

VG-tips: Inter - Milan

Begge Milano-klubber har fått en fin start - MIlan er best med full pott på tre kamper og 7-0 i mål, mens Inter står med en 2-1-0-fasit og 10-6 i samlet målforskjell.

Inter har bekreftet at alle landslagspillerne har returnert hjem fra det som feilaktig kalles for «landslagspausen» med negative Covid-19-tester. Men fra før av er Ashley Young (f), Milan Skriniar (f), Roberto Gagliardini (mb) og Radja Nainggolan (mb) ute. Dette er innledningen på et tøft spilleskjema med seks kamper på 17 dager.

Milan har møtt Bologna, Crotone og Spezia som med all respekt kanskje ikke er den mest skremmende motstanden - men de har imponert. Og har selvtillit.

Det er viktig for et lag som har tapt de fire siste innbyrdes Milano-møtene - senest med 2-4 i februar. Målet for sesongen antar vi er å havne på Champions League-plass. Og Inter kan ikke ryke i en kamp som dette hvis man seriøst å utfordre Juventus.

Det står så mye på spill at vi går for uavgjort. Oddsen er 3,35, spillestopp er kl. 17.55 og Strive viser kampen.

Publisert: 17.10.20 kl. 14:25

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.