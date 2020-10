FERDIG ETTER SESONGEN: Odds keepertrener Einar Rossbach under en treningsøkt med sønnen Sondre i 2013. Foto: Alf Øystein Støtvig

Odds keepertrener knallhardt ut mot klubben – sjefen reagerer på utspillet

Odds keepertrener Einar Rossbach (55) slakter strategien til klubbens sportssjef Tore Andersen. Nå reageres det internt i Odd, og sportssjefen får støtte av Dag-Eilev Fagermo.

Nå nettopp

I et knallhardt utspill i lokalavisene TA og Varden sparker den tidligere landslagskeeperen og Odds keepertrener i 12 år mot klubbens sportssjef Tore Andersen.

Rossbach er samtidig faren til Odds førstemålvakt Sondre Rossbach (24), som i disse dager er en del av landslagstroppen til Lars Lagerbäck.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Hovedårsaken til at jeg slutter som keepertrener i Odd, er sportssjefens håndtering av keepergruppen. Veien til toppen for en keeper er ikke den samme som en utespiller. Posisjonen krever spesifikke ferdigheter teknisk, taktisk og mentalt. Erfaring, det å gjøre ferdigheter funksjonelle i kamp, er også svært viktig for en keeper. Det skjer ved spill på riktig nivå, sier Rossbach til TA og Varden.

Han mener Viljar Myhra (Odd-produkt som nå er i Strømsgodset) og Egil Selvik (reservekeeper i Odd som har ønsket seg bort) er bevis på manglende tilrettelegging for å utvikle nye keepere og at mange års arbeid med keepere har vært fullstendig bortkastet.

Einar Rossbach mener at Odd burde latt Selvik få gå på lån til en annen toppklubb for å få spilletid mens han fortsatt var vurdert bak Sondre Rossbach i keeperkøen.

– Sportssjefen bidrar også til å rasere klubbens omdømme og verdier i kroner og øre. Vi kunne solgt Viljar for tre millioner til en norsk klubb (Start) sommeren 2017. Odds nei medførte halvannen sesong med åpenlys krangel og kulminert med vederlagsfri, kun utdanningskompensasjon, overgang til Godset, sier Rossbach og mener historien gjentar seg med Egil Selvik, som serieleder Bodø/Glimt forgjeves prøvde å hente før sesongen.

les også Odd-sjefens oppgjør etter Selvik-interesse: – Ikke brannsalg

Rossbach vil ikke utdype kritikken ytterligere overfor VG, men sier han står for alt han er sitert på lokalavisene.

Han svarer slik på VGs spørsmål om dette handler om misnøye på vegne av sin sønn:

– Ikke i det hele tatt. Jeg er kun opptatt av å utvikle keepere. Alle jeg har, ønsker jeg å utvikle. For keeperne er det bare en plass på laget, og da må du gå andre veier, sier Rossbach senior.

– Du skal fortsette å gå på jobb også etter dette?

– Jeg har kontrakt ut sesongen og har ingen andre ambisjoner enn det, svarer Odds keepertrener siden 2008.

– Og hvordan tror du det blir etter dette?

– Det har jeg ingen kommentar til.

les også Rossbach vil holde kjeft for å unngå ny runde med Odd-bråk

Odds daglige leder Einar Håndlykken beskriver utspillet fra Rossbach som trist.

– Det er langt over streken, og det er veldig mye av det som heller ikke er riktig. Det bærer nok preg av at Einar har hatt en deltidsstilling. At han ikke har helt vært tett nok på til å forstå hvordan ting skjer. Tore er ikke den som beslutter. Han er den som utfører det som blir besluttet, påpeker Håndlykken til VG.

Erstatter Rossbach – beholder sportssjefen

Han innrømmer at Rossbach har rett i noen ting:

– Han trekker frem Viljar og Selvik, og vi lyktes ikke godt nok med noen av de to. Sånn er livet. Du klarer ikke treffe med alle.

– Han sier han vil fortsette å gå på jobb også etter dette?

– Hvilke konsekvenser dette får, må vi komme tilbake til.

– Hvordan ser du på at keepertreneren og sportssjefen er i konflikt, samtidig som sønnen til keepertreneren står i mål for Odd?

– Det har vært kjent at Einar skal slutte til jul. Vi er godt i gang med å lete etter hans erstatter. Så må vi se hvordan vi skal håndtere dette utspillet, svarer Håndlykken.

les også Eikrem roser Nornes: – Det beste Odd-laget jeg har møtt

Tore Andersen fyller 67 i år. Han har likevel – bestemt av Håndlykken – fått kontrakt ett år til som sportssjef. Andersen svarer slik til TA og Varden på Rossbachs uttalelser.

– At Einar Rossbach oppfatter meg til å stå i veien for utvikling av spillere generelt og keepere spesielt, synes jeg er beklagelig. Det er i så fall noe jeg sammen med Odds ballklubb må rette opp i. Det er også beklagelig at vi ikke kan løse slike uoverensstemmelser internt, mener Andersen før han fortsetter:

– Som sportssjef må man noen ganger ta avgjørelser som ikke alle er enige i, påpeker han.

Fagermo forstår Andersen

Tidligere Odd-trener Dag-Eilev Fagermo trekkes også inn som en del av kritikken fra Rossbach. Han mener Fagermo til slutt «ga opp» – og sikter til at treneren etter fjorårssesongen sa ja til Vålerenga selv om han var under kontrakt med Odd.

Til VG gir Fagermo sin vurdering av situasjonen i gamleklubben:

– Først må jeg si at Einar Rossbach er en fantastisk person og en fantastisk keepertrener. Han blir et tap for Odd. Tore Andersen er også en fantastisk person. I hele sitt liv har han gjort en enorm jobb for klubben, selv om han kanskje ikke er en klassisk sportssjef, åpner Fagermo.

GAMLE KJENTE: Daværende Odd-trener Dag-Eilev Fagermo (til venstre) og Tore Andersen etter forsvarskjempen Anders Rambekks avskjedskamp i 2010. Foto: Trond Reidar Teigen / SCANPIX

– Det som er vanskelig i Odd er at klubben stort sett er på øvre halvdel, og det gjør spillerne attraktive. Men så har ikke klubben økonomi til å lønne det som forventes i en kontraktsforlengelse med spillerne. Da blir det støy rundt det, forklarer den tidligere Odd-treneren gjennom 12 sesonger.

– Så du forstår Tore Andersen bedre enn Einar Rossbach i denne saken?

– Ja. Jeg har full forståelse at det hadde vært bra for Viljar og Egil å gå på lån, men verden er ikke så enkel. Og at Andre Hansen gikk fra Odd som bosmanspiller, er ikke fordi Tore Andersen gjør en dårlig jobb. Det er det med kontrakter og økonomi som jeg forklarte, sier Fagermo.

Ifølge Fagermo var Odd dessuten nær å selge Sondre Rossbach til Brøndby for 15 millioner kroner vinteren 2018, og hadde den overgangen gått i orden, ville keepersituasjonen i Odd vært annerledes. Viljar Myhra signerte for Strømsgodset et halvt år senere.

– Jeg har styrt sport

Fagermo avviser to påstander fra Rossbach. Keepertreneren sier at sportssjef Tore Andersen «i mange år nærmest har vært enehersker i Odd».

– Jeg har styrt sport. Det er ingen spillere som har kommet til Odd som ikke jeg ville ha, påpeker Fagermo.

Han kjenner seg heller ikke igjen i Rossbachs begrunnelse av hvorfor veteranen forsvant etter fjorårssesongen.

– Einars argumenter var ikke det jeg ga opp. Jeg ga opp det at klubben ikke tok risiko. De var ikke villige til å bruke noen kroner på å forsterke laget. Hadde vi gjort det, hadde vi garantert tatt sølv i fjor. Det var skuffende, det har skjedd flere ganger i min periode, og det ga jeg opp. Da var jeg mer motivert for å ta en større klubb – også fordi det passet nå, sier Dag-Eilev Fagermo.

Publisert: 09.10.20 kl. 14:17

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 20 18 2 0 69 – 21 48 56 2 Rosenborg 20 11 5 4 40 – 21 19 38 3 Molde 20 12 1 7 48 – 24 24 37 4 Vålerenga 20 10 5 5 33 – 27 6 35 5 Odd 20 11 2 7 37 – 32 5 35 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk