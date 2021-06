BYTTER GULT MED RØDT: Jadon Sancho, som er omfavnes av Marco Reus og Raphael Guerreiro etter en scoring i Bundesliga, skal forsøke å begeistre på «Drømmenes Teater» neste sesong. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / EPA

Fullroser Sancho-overgang: − Akkurat det Manchester United trenger

Med 114 målpoeng på 137 kamper er det store forventninger knyttet til Manchester Uniteds kommende storkjøp Jadon Sancho. Ekspertene er ikke i tvil om at 21-åringen vil heve Ole Gunnar Solskjærs lag betraktelig.

Av Yngve Gjerde

Publisert: Nå nettopp

– Det er en fantastisk overgang for Manchester United. Jeg synes han har vært helt fantastisk de årene jeg har kommentert ham i Bundesliga, sier Viasat-kommentator Eivind Bisgaard Sundet, som har fulgt Borussia Dortmund, Jadon Sancho og tysk fotball tett de siste årene.

Onsdag kveld rapporterte flere tyske og britiske medier at Sancho kun er en medisinsk sjekk unna Manchester United. Ifølge VGs kilder koster 21-åringen 85 millioner euro, noe flere andre melder.

Bisgaard Sundet får medhold av Jan Åge Fjørtoft og Tor-Kristian Karlsen.

– Det er en spiller som begeistrer folk, og det er er akkurat det Manchester United trenger, sier Fjørtoft.

– Det er en kanonforsterkning. Jeg tror Solskjær er så fornøyd nå at om han ikke planlegger å bygge laget rundt ham, blir han i hvert fall en av de mest sentrale spillerne, sier Karlsen.

De er ikke de eneste som lar seg begeistre:

– Er så vanskelig å stoppe

Ole Gunnar Solskjær skal ha vært interessert i Sancho også i fjor. Nå ser ventetiden ut til å være over. Erling Braut Haaland mister på sin side en av sine beste medspillere, som har servert jærbuen gang på gang.

– Jeg tipper at det er noen spisser i Manchester som er svært fornøyde nå, og så er det en annen spiss fra Bryne som vil savne ham veldig, sier Fjørtoft.

Alfie Haaland, far til Erling Braut Haaland, har allerede gitt uttrykk for savnet:

– Faen. Alt det beste, Sancho, du vil bli savnet, skriver han på Twitter.

SKILLER LAG: Erling Braut Haaland og Jadon Sancho vant den tyske cupen sammen i 2020/21-sesongen. Nå går sistnevnte til engelsk fotball og Manchester United. Foto: MARTIN ROSE / POOL

Så, hva får egentlig Manchester United i Sancho? Ganske mye, ifølge ekspertene.

– Det som er eksepsjonelt er at når han har ballen rundt motstanders 16-meter blir den siste pasningen alltid farlig, og så er han utrolig presis med avslutningene. Han er så vanskelig å stoppe. Kommer du for nærme spiller han den lure stikkeren, gir du ham plass kan han «curle» den i mål. Han har vært helt vilt produktiv fra veldig ung alder, sier Bisgaard Sundet.

Og han har ikke feil. Tallenes tale fra forrige sesong vitner om en effektiv spiller:

Foto: Sofascore

Grafikk: www.sofascore.com

– Du vet at han skaper noe med en gang han får ballen. Hver gang han får den prøver han å utfordre. Manchester United har historisk sett alltid hatt en sånn spiller, sier Fjørtoft, og trekker frem navn som Steve Coppell, Lee Sharpe, Ryan Giggs, David Beckham og Cristiano Ronaldo.

– Sommerens store signering

– De kommer til å skape flere sjanser og ha flere strenger å spille på nå, sier Karlsen, som spår at Sancho går rett inn i startelleveren.

– Det han har vist i Bundesliga de siste sesongene er ganske ekstremt for alderen. Det er ganske utrolige tall for en så ung spiller. Man får en som kan bryte mønster og har disse ekstreme én mot én-ferdighetene. Når man står og stanger mot lave lag kan han skape noe ut av intet, legger han til.

DRIBLEFANT: Jadon Sancho er ikke redd for å utfordre. Her fra en av hans 20 landskamper for det engelske landslaget. Foto: IAN KINGTON / AFP

– Dette kommer til å være sommerens store signering. De henter mer enn bare en god spiller: De får en som har vært så ettertraktet så dette sender et signal som er viktig for eierne. Og Solskjær føler han får støtte og fansen vet at de har et bedre lag, sier Fjørtoft.

Også Tor-Kristian Karlsen trekker frem signaleffekten av denne signeringen.

– Jeg tror ikke de er ferdighandlet. Det er kjøpers marked akkurat nå, og jeg tror Glazer-familien (eierne av Manchester United, journ. anm.) vil vinne tilbake fansen og få litt godvilje. Det er bare en måte å gjøre det på, og det er ved å kjøpe spillere.