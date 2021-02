Helsedirektoratet: Treningskampen mellom Brann og Bodø/Glimt var ulovlig

(Brann - Bodø/Glimt 2–0) Helsedirektoratet mener treningskampen mellom Brann og Bodø/Glimt ikke ble spilt lovlig etter coronaforskriftene. Det melder BA.

Av Morten Asbjørnsen

Fredag formiddag møttes og Brann og Bodø/Glimt i en treningskamp i Vestlandshallen. Ettersom Brann er underlagt covid-19-forskriften kapittel 5C til og med søndag 21. februar, har de ikke lov å gjennomføre «arrangementer».

– Det er fremdeles slik at på vestlandet, hvor Bergen er i 5C, så er det egentlig forbud mot denne typen kamper. Så har jeg forståelse for at det er vanskelig å henge med i svingene. Men om det er usikkerhet så kan de for eksempel forhøre seg med oss i forkant, forteller Helsedirektør Bjørn Guldvog på en pressekonferanse fredag.

Statsminister Erna Solberg fikk også spørsmål om kampen på pressekonferansen.

– Jeg mener Brann må følge reglene i Bergen. Det er ingen særunntak for Brann i det regelverket, de må følge reglene. Så vil man ikke flytte personer fra ulike soner med forskjellig smittetrykk. Man kan risikere å spre smitte, og vi forsøker å begrense reiseaktivitet for å hindre utbrudd og fotballen har også hatt utbrudd, sier hun.

Brann mener imidlertid at de ikke har brutt noen regler.

– Vi mener dette er innenfor den strenge protokollen som vi ettelever nå. Dette var en treningskamp, og ikke et arrangement med publikum til stede, sier Vibeke Johannesen til VG.

UENIG: Daglig leder i Brann mener at kampen ble spilt lovlig. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Hun forteller videre at de forholder seg til NFF og toppfotballprotokollen som er tilrettelagt de ulike nivåene.

– Vi hadde senest møte med NFF i dag klokken 12, hvor det ble kommunisert at dette var lov på grunn at de strenge rammene rundt, sier hun og legger til:

– Vi hadde selvsagt ikke gjort noe som var i strid med retningslinjene. Dette streames ut til mange, så vi har jo ikke akkurat prøvd å snike oss unna med noe her. Både NFF og vi mener dette er innenfor regelverket.

– Hvorfor tror du Helsedirektoratet mener noe annet?

– Det er jo en treningskamp, men ikke et arrangement. Forskjellen der er viktig. I hallen var det kun representanter fra lagene + teamet som sendte kampen. De andre mediene måtte for eksempel stå utenfor.

VG har forsøkt å komme i kontakt med toppfotballsjef Lise Klaveness og konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF, men har foreløpig ikke lyktes.

16 år gamle Niklas Jensen Wassberg, barnebarnet til Roald «Kniksen» Jensen, scoret mål i sin debut for Brann i en treningskamp mot Bodø/Glimt i dag. Daouda Bamba fastsatte sluttresultatet til 2-0. Ola Solbakken brant et straffespark for Bodø/Glimt.