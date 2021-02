1–0: Mason Mount jubler for 1–0-målet sammen med pasningslegger Timo Werner. Til høyre Olivier Giroud. Foto: Clive Mason / POOL / GETTY POOL

Tuchel-suksessen fortsetter: Chelseas tredje på rad

(Sheffield United – Chelsea 1–2) 10 poeng på bare 12 dager. Thomas Tuchel har fått en knallstart som Chelsea-manager.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tyskerens nye utgave av Chelsea har kanskje ikke spilt den mest blendende fotballen, men poengene triller inn. Sheffield United, Tottenham og Burnley er slått etter at Tuchel debuterte med et målløst oppgjør mot Wolverhampton dagen etter at han fikk managerjobben 26. januar.

– En seier gir selvtillit og det gjør det enklere å skape utvikling, sier Tuchel til Sky Sport som oppgjøret «en cupkamp».

Thomas-toget har definitivt forlatt stasjonen sørvest i London. Etter seieren på Bramall Lane ligger de bare poenget bak Liverpool på den siste Champions League-plassen. Den tidligere PSG-sjefen ser ut til å passe i Chelsea.

– En meget fotballintelligent fyr som har mange strenger å spille på, beskriver Erik Thorstvedt i TV 2s studio og legger til: – Han har jeg tro på.

Men Tuchels lag produserte ytterst lite før Mason Mount fikk sjansen rett før pause. De for kvelden lyseblå hadde brukt ballen lenge - og ofte sakte - gjennom det meste av omgangen. Men her gikk det fort. Ben Chilwell spilte en fin gjennombruddspasning før Timo Werner la ballen glimrende 45 grader ut til Mount.

les også Overlegne City tok sin 14. strake seier etter store Alisson-tabber

22-åringen nølte ikke. Men satte ballen kontant i det lengste hjørnet.

– Meget, meget vakker scoring, meldte Thorstvedt etter et mål for læreboken.

– Et fantastisk mål og en fantastisk assist, mener Tuchel.

Dermed ledet Chelsea etter omgang hvor de hadde hatt ballen mye. Men Sheffield United skapte den første sjansen da Oliver Burke skjøt i nettveggen i åpningsminuttet.

Chilwell og Chelsea fikk hjelp av VAR da førstnevnte felte Chris Basham inne i feltet. Straffen ble omgjort til offside etter Basham hadde hatt en fot i offside i forspillet.

TYSK OPPUSSING: Chelsea-manager Thomas Tuchel. Foto: LEE SMITH / X03806

Etter pause kom gavepakkene.

Chelsea-stopper Antonio Rüdiger og keeper Edouard Mendy misforsto hverandre fullstendig på et gjennomspill Sheffield United. Dermed et håpløst selvmål. Chelseas første baklengsmål under Tuchel.

Så var det Kean Bryans tur til å være gavmild.

Sheffield United-stopperens tilbakespill var alt for slapt. Kampens beste spiller, Timo Werner, snappet opp ballen før han ble felt av keeper Aaron Ramsdale.

les også Solskjær: – Vi bør ikke ses på som tittelkandidat

Dommer Kevin Friend måtte igjen ha hjelp av VAR. Videodømmingen ga Jorginho igjen sjansen fra straffemerket. Den brasilianskfødte italieneren viste akkurat den samme roen fra straffemerket som mot Tottenham onsdag.

Chelsea var tilbake i ledelsen.

– Ingen scoring på meg, men det er godt at jeg kan bidra for laget på andre måter, sier Timo Werner som var arkitekt bak begge målene. Men ikke har scoret i Premier League på tre måneder.

Sheffield United har fått fart på poengfangsten de siste ukene. Manager Chris Wilder byttet inn både David McGoldrik og Billy Sharp for å vinne den tredje hjemmekampen på rad. Sheffield United avsluttet med fire spisser.

Sharp holdt på å score på overtid av overtiden. Men Chelsea-keeper Edouard Mendy reddet.

Det spørs om det er mulig å skape et mirakel for Sander Berges klubb. Det er 12 poeng opp til Burnley på sikker plass og 15 kamper igjen av Premier League.

Det ligner på nedrykk.